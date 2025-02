Claudia Leitte é vaiada por foliões durante abertura do Carnaval de Salvador; veja vídeo

A cantora Claudia Leitte foi alvo de vaias por parte dos foliões durante a abertura do carnaval de Salvador, realizada nesta quinta-feira (27). Conforme o g1, a artista participava do circuito Osmar e, depois de ser chamada por Brown, recebeu reações negativas do público.

Em diversos vídeos que circulam nas redes sociais, é possível acompanhar o momento das vaias.No local, algumas pessoas gritaram o nome dela em apoio.

Ela tem sido alvo de críticas após mudar o nome de um orixá em música. Depois que se tornou evangélica, na canção "Caranguejo", ela troca o trecho "Saudando a rainha Iemanjá" para "Eu canto ao meu Rei Yeshua".

Claudia também foi denunciada por racismo religioso pela troca. A artista esteve no "camarote andante", liderado por Carlinhos Brown.

