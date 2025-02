Quais são os hits do Carnaval de 2025? Vote na sua favorita para curtir a folia

Com a chegada do Carnaval, artistas de diferentes gêneros musicais fazem torcida e trabalham para emplacar hits nas plataformas de streaming musical, além de lutar por espaço em paredões e na boca do povo.

O É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — selecionou as canções que são promessas de hits do Carnaval que já fazem sucesso nas playlists de muitos brasileiros. Nomes como Anitta, Ivete Sangalo e Pedro Sampaio são destaques do repertório.

Queremos saber dos nossos leitores qual a música que merece ser o grande hit do Carnaval.

Vote:

Escute as canções:

Anitta, 'Sei Que Tu Me Odeia'

Ivete Sangalo, 'Energia de Gostosa'

Pedro Sampaio, 'Sequência Striptease' feat. MC GW, MC Talibã, MC Debby

Brenno e DJ Ari SL, 'Descer Pra BC'

Claudia Leitte, 'Eu, Fevereiro e Você'

Oruam ft. Zé Felipe, Mc Tuto, Rodrigo do CN, 'Oh Garota Quero Você Só Pra Mim'

Luísa Sonza e DENNIS, 'Motinha 2.0'

Léo Santana, 'Surra de Toma'