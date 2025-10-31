Fernanda Cristina, mãe do jogador, apareceu em foto ao lado de David Brazil no ensaio
O parlamentar Messias Dias (PT) é o autor da proposta, que tem coautoria de Juliana Lucena (PT)
Polêmica começou após saída de Brunna do posto de musa da Beija-Flor e ganhou novos capítulos com trocas de acusações nas redes sociais
Cantor faleceu após sofrer por complicações do procedimento
Aos 59 anos, Margareth Serrão participará em carro alegórico da escola
Apresentadora foi coroada neste sábado (20) e usou figurinos exclusivos com mais de 15 mil cristais, franjas pesadas e muito brilho
Influenciadora assume o posto deixado por Lexa e será coroada durante final de samba, no dia 13 de setembro
A artista, que tem 72 anos, esteve presente nas quatro noites de Fortal
Artista havia adiantado informação em apresentação na noite deste sábado (26), no Fortal
Circuito contará com 750m para foliões desfilarem no Carnaval de rua carioca, evento que marcou a carreira da filha de Giberto Gil