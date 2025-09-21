Diário do Nordeste
Virginia estreia como rainha da Grande Rio e promete 'melhorar até fevereiro'

Apresentadora foi coroada neste sábado (20) e usou figurinos exclusivos com mais de 15 mil cristais, franjas pesadas e muito brilho

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:47)
Zoeira
Virginia Fonseca coroada como Rainha de Bateria da Grande Rio, usando faixa e coroa, ao lado da antiga rainha da escola de samba, Paolla Oliveira
Legenda: Paolla Oliveira passa a faixa de rainha de bateria para Virginia Fonseca
Foto: Paulo Tauil / AgNews

A influenciadora Virginia Fonseca foi coroada Rainha de Bateria da Grande Rio na noite deste sábado (20). A apresentação viralizou nas redes sociais e gerou inúmeras reações. Fãs aclamaram e outros internautas criticaram o samba da também apresentadora.

“Prometoooo melhorar ate fevereiro!!!!! Vou entregar tudo de mim, Deus abençoe e bora p cimaaa”, publicou a influenciadora em um stories no Instagram, logo após sua estreia.

Na rede social X, antigo Twitter, um internauta comentou: “Nossa, senti muita vergonha vendo esse vídeo… chega a ser uma falta de noção isso. Eu faço ideia o sentimento de ódio das meninas da comunidade vendo isso”.

Outra celebrou a esteia: “Você brilhou! Que deus continue te abençoando, protegendo e blindando de todo mal. Simbora que eu quero vê você entregando TUDOOOOO naquela avenida”.

LUXO E GLAMOUR

Para a estreia, a apresentadora contou com dois figurinos exclusivos assinados pelo estilista Rodolpho Rodrigo: uma peça única e um conjunto de duas peças, ambos pesando mais de dois quilos em franjas e adornados com mais de 15 mil cristais bordados à mão.

Virginia Fonseca posa em frente ao logo da Grande Rio com fantasia verde e vermelha de Rainha de Bateria.
Legenda: Um dos looks usados pela Influenciadora na estreia como Rainha de Bateria da Grande Rio
Foto: Paulo Tauil e Webert Belicio /Agnews

Segundo Rodrigo, todo o processo de criação foi artesanal, desde a modelagem até o bordado. “Cada peça é resultado de modelagens únicas e de um trabalho totalmente artesanal, feito à mão do início ao fim. Os valores, vamos deixar no off. Mas, na mesma proporção em que está sendo investido amor, sedução e profissionalismo, também há investimento financeiro”, explicou o estilista à Quem.

As produções foram pensadas para representar a Grande Rio em grande estilo. Os figurinos exploram as cores da escola, verde, branco e vermelho, em pedrarias luxuosas e composições extravagantes, preparadas em dez dias de trabalho intenso.

Apesar do peso das franjas e da quantidade de cristais, Rodrigo destacou que os looks foram planejados para permitir liberdade de movimento. “São looks que permitirão a Virginia mostrar o seu samba no pé e criar exatamente o efeito que queremos: na hora em que a Virginia dá vida ao look, acontece essa dança perfeita entre corpo e roupa”, disse.

Virginia Fonseca dançando.
Foto: Webert Belicio / Agnews.

E os preparativos não param por aí. Além das roupas para a coroação, Virginia terá mais de 20 produções inéditas ao longo da temporada até o Carnaval, incluindo o aguardado figurino para a avenida. “Sem dúvida, o look do desfile é quando vamos externalizar todas as nossas emoções, sentimentos, superações e expectativas. É ali que veremos, de fato, um sonho ganhando vida. Unindo beleza, texturas e a essência do Carnaval”, antecipou o estilista.

