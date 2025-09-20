Atirador dispara contra Odete Roitman em 'Vale Tudo'
Empresária virá alvo durante trajeto ao prédio da TCA
Odete Roitman (Debora Bloch) irá ficar frente a frente com a morte ao ser vítima de um atentado, no capítulo deste sábado (20). A empresária, que acumula inimigos poderosos como Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima (Bella Campos), será perseguida e será alvo de um atirador.
Em uma das cenas, ela percebe que está sendo vigiada. Durante uma visita à casa de Ana Clara (Samantha Jones), Odete terá a nítida sensação de estar sendo seguida por um carro misterioso.
No dia seguinte, os receios da vilã icônica se confirmam.
A caminho da TCA, Odete será perseguida novamente e, em meio à tensão, um atirador abrirá fogo contra o veículo em que está.
Em fotos divulgadas pela TV Globo, o atirador aparece armado em veículo ao lado do carro de Odete. Em uma das imagens, a empresária chega a se abaixar para fugir de disparos. Ela também aparece correndo, na rua, tentando fugir do atirador.