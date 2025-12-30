Luxo pé na areia: saiba onde Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon
Atores escolheram mansão exclusiva com diária de R$ 25 mil, em Alagoas, para a virada.
Bruna Marquezine e Shawn Mendes decidiram trocar grandes festas por um cenário reservado e sofisticado para celebrar a chegada do novo ano. A atriz e o cantor canadense estão na Rota dos Milagres, no litoral de Alagoas, hospedados em uma mansão localizada em Passo de Camaragibe.
Conhecida por atrair celebridades em busca de discrição, a região oferece praias quase desertas e contato direto com a natureza.
A residência escolhida pelo casal reúne conforto e exclusividade: são cinco suítes, ambientes amplos integrados ao verde, vista privilegiada para o mar e estrutura completa, incluindo equipe especializada e área de lazer privativa. Cada unidade comporta até 14 pessoas, com diária estimada em cerca de R$ 25 mil.
Durante os dias que antecedem o Réveillon, Shawn Mendes foi visto aproveitando o clima local, inclusive correndo pela Praia do Marceneiro, próxima à hospedagem.
O casal divide a estadia com amigos próximos, entre eles Sasha Meneghel e o marido, João Lucas. Em um momento de descontração, o grupo chegou a jogar vôlei na areia, com trocas de carinho entre Bruna e o cantor.
Para garantir ainda mais privacidade, parte da área da casa foi isolada com tapumes. Registros publicados nas redes sociais da hospedagem e por integrantes do grupo mostram detalhes do espaço reservado, reforçando a proposta de descanso longe dos holofotes para a virada do ano.