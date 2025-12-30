Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Luxo pé na areia: saiba onde Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon

Atores escolheram mansão exclusiva com diária de R$ 25 mil, em Alagoas, para a virada.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:46)
Zoeira
A diária da casa alugada por Bruna e Shawn é cerca de R$ 25 mil.
Legenda: A diária da casa alugada por Bruna e Shawn é cerca de R$ 25 mil.
Foto: Reprodução/Instagram.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes decidiram trocar grandes festas por um cenário reservado e sofisticado para celebrar a chegada do novo ano. A atriz e o cantor canadense estão na Rota dos Milagres, no litoral de Alagoas, hospedados em uma mansão localizada em Passo de Camaragibe.

Conhecida por atrair celebridades em busca de discrição, a região oferece praias quase desertas e contato direto com a natureza.

A residência escolhida pelo casal reúne conforto e exclusividade: são cinco suítes, ambientes amplos integrados ao verde, vista privilegiada para o mar e estrutura completa, incluindo equipe especializada e área de lazer privativa. Cada unidade comporta até 14 pessoas, com diária estimada em cerca de R$ 25 mil.

Durante os dias que antecedem o Réveillon, Shawn Mendes foi visto aproveitando o clima local, inclusive correndo pela Praia do Marceneiro, próxima à hospedagem.

Veja também

teaser image
Zoeira

Marca de Virginia, WePink é multada em R$ 1,5 milhão pelo Procon-SP

teaser image
Zoeira

Pré-confinamento para o BBB 26 começa sábado (3), diz jornalista

O casal divide a estadia com amigos próximos, entre eles Sasha Meneghel e o marido, João Lucas. Em um momento de descontração, o grupo chegou a jogar vôlei na areia, com trocas de carinho entre Bruna e o cantor.

Para garantir ainda mais privacidade, parte da área da casa foi isolada com tapumes. Registros publicados nas redes sociais da hospedagem e por integrantes do grupo mostram detalhes do espaço reservado, reforçando a proposta de descanso longe dos holofotes para a virada do ano.

A diária da casa alugada por Bruna e Shawn é cerca de R$ 25 mil.
Zoeira

Luxo pé na areia: saiba onde Marquezine e Shawn Mendes vão passar o Réveillon

Atores escolheram mansão exclusiva com diária de R$ 25 mil, em Alagoas, para a virada.

Redação
Há 7 minutos
Casa do BBB25.
Zoeira

Pré-confinamento para o BBB 26 começa sábado (3), diz jornalista

Novos participantes serão confinados em um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Redação
Há 1 hora
Virginia apresentando um perfume em um estúdio com iluminação rosa, vestindo um corset branco e exibindo uma expressão confiante.
Zoeira

Marca de Virginia, WePink é multada em R$ 1,5 milhão pelo Procon-SP

Empresa de cosméticos foi multada por falhas na entrega e falta de transparência no site.

Redação
Há 2 horas
A apresentadora Sandra Annenberg.
Zoeira

TV Globo transmite a Retrospectiva 2025 nesta terça-feira (30)

Sob o comando de Sandra Annenberg, o programa vai revisitar acontecimentos que marcaram o ano.

Redação
29 de Dezembro de 2025
foto da cantora Beyoncé nos bastidores do Grammy 2025.
Zoeira

Beyoncé se torna bilionária após reinventar carreira pop, diz Forbes

Turnês, controle criativo e negócios levaram a cantora ao novo marco

Redação
29 de Dezembro de 2025
Ana Paula Renault e Arthur Picoli estão entre os cotados para retornar ao BBB.
Zoeira

BBB 26 aposta em veteranos e web especula nomes no jogo

Nova edição terá ex-participantes, anônimos escolhidos pelo público.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Zoeira

Não voltam: veja séries canceladas em 2025

Entre sucessos e fracassos, serviços de streaming e emissoras não pouparam ninguém.

Noah Schnapp como Will Byers da série Stranger Things, com uma jaqueta colorida e um fundo vermelho dramático com relâmpagos e elementos sombrios do Mundo Invertido.
Zoeira

O que você precisa saber antes do fim de ‘Stranger Things’

Série chega ao episódio final neste dia 31 de dezembro com algumas perguntas sem respostas.

Bruna Marquezine e Shawn Mendes caminhando em um terminal de aeroporto, com malas e mochilas, em um ambiente interno iluminado.
Zoeira

Shawn Mendes e Bruna Marquezine desembarcam juntos em Maceió

Dupla chamou atenção no aeroporto. Cantor tirou fotos com fãs.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Apresentadora Poliana Abritta posa para foto.
Zoeira

Veja a programação do Fantástico especial de Ano Novo deste domingo (28)

Especial de Ano Novo traz novo apresentador, atrações musicais e histórias emocionantes.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Patrícia Abravanel com blusa marrom, sorrindo para a câmera enquanto apresenta o quadro Show do Milhão.
Zoeira

Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (28)?

Quadro é apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Daniella tinha 22 anos e estrelava a novela
Zoeira

33 anos sem Daniella Perez: homenagens emocionam redes sociais

Familiares e amigos relembraram atriz e reforçam memória viva.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Foto de Romagaga em ensaio fotográfico e sede da Polícia Civil em SP.
Zoeira

Influenciadora cearense Romagaga é solta em audiência após prisão durante confusão em hotel de SP

O caso foi registrado no 78º Distrito Policial, nos Jardins, em São Paulo.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Paulinha Leite com camiseta amarela na entrada de uma porta segurando a porta com uma das mãos.
Zoeira

Mega da Virada: Paulinha Leite dá dicas para apostar

Ex-BBB, que já ganhou mais de 30 vezes, falou sobre suas estratégias.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Sucesso no Instagram, Brena Jéssica cursou contabilidade e mudou de vida com 'publis'
Zoeira

Sucesso no Instagram, Brena Jéssica cursou contabilidade e mudou de vida com 'publis'

Ela até já tomou banho em pet shop para gravar produções.

João Lima Neto
28 de Dezembro de 2025
Larissa Manoela de vestido verde, cabelo com penteado e tranças pequenas, enquanto André Luiz Frambach está com camisa de botões branca.
Zoeira

Larissa Manoela rebate críticas ao marido por filme de Carmen Miranda

Segundo atriz, André Luiz Frambach foi convidado antes dela para participação.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (28/12) na TV Globo?
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (28/12) na TV Globo?

O clássico começa mais tarde, às 14h20, após a reprise do especial "Roberto Carlos - Noite Feliz".

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra o cantor Daniel sorridente, segurando um violão em um ambiente de estúdio, promovendo o programa Viver Sertanejo, da TV Globo, do qual é apresentador.
Zoeira

'Viver Sertanejo' exibe especial de Ano Novo e relembra momentos de 2025

Daniel celebra encontros, histórias e canções que construíram a identidade do programa.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fruto cupuaçu preso em uma árvore, ilustrando fruto cupuaçu.
Zoeira

'Globo Rural' deste domingo (28) ensina receitas com cupuaçu

Atração exibe passo a passo de jujuba e geleia feita do fruto amazônico.

Redação
28 de Dezembro de 2025
Fotografia de meio corpo da atriz Anne Hathaway em um tapete vermelho. Ela sorri e olha para a câmera. Veste um vestido vermelho sem alças com design estruturado e geométrico no busto. Seu cabelo está preso em um rabo de cavalo alto com franja reta. Ao fundo, um painel lilás com o título 'The Idea of You' e o logotipo do Prime Video.
Zoeira

Anne Hathaway cita 'Águas de Março' e Gabriel Jesus em post de fim de ano e brasileiros reagem

Além das referências ao Brasil, a atriz mencionou outros destaques pessoais do ano.

Redação
27 de Dezembro de 2025