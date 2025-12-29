Beyoncé se torna bilionária após reinventar carreira pop, diz Forbes

Após um período que já seria o auge para muitos artistas, Beyoncé voltou a se reinventar e alcançou um novo patamar financeiro. Depois do sucesso estrondoso da “Renaissance World Tour”, em 2023, a cantora lançou em 2024 o álbum country “Cowboy Carter”, ampliando seu alcance artístico e comercial.

O movimento resultou em novos contratos, apresentações especiais e, em 2025, na turnê de maior faturamento do mundo, consolidando seu status de bilionária.

Com isso, Beyoncé passou a integrar um grupo restrito de celebridades que ultrapassaram a marca de US$ 1 bilhão em patrimônio. Ela se tornou apenas a quinta musicista a alcançar esse feito, ao lado de Jay-Z, Taylor Swift, Bruce Springsteen e Rihanna, segundo a Forbes.

Grande parte desse sucesso vem do controle rigoroso que a artista exerce sobre a própria carreira desde 2010, quando criou a Parkwood Entertainment. A empresa centraliza a produção de músicas, turnês, filmes e documentários, permitindo que Beyoncé arque com os custos e fique com uma parcela maior dos lucros.

"Quando decidi me autogerenciar, era importante não recorrer a uma grande empresa de gestão”, disse ela em 2013. "Senti que queria seguir os passos da Madonna, ser uma potência, ter meu próprio império e mostrar a outras mulheres que, quando você chega a esse ponto da carreira, não precisa assinar com outra pessoa e dividir seu dinheiro e seu sucesso, você faz isso sozinha".

Fortuna com a música

Embora tenha investido em áreas como moda, bebidas e cuidados capilares, a maior fatia de sua fortuna segue ligada à música. O controle dos direitos de seu catálogo e as turnês grandiosas são os principais motores financeiros. A “Cowboy Carter Tour”, por exemplo, arrecadou mais de US$ 400 milhões em ingressos e cerca de US$ 50 milhões em merchandising, com margens elevadas por ter sido produzida internamente.

Ao longo dos anos, Beyoncé também transformou lançamentos em grandes eventos culturais, apostando em álbuns surpresa, projetos audiovisuais e apresentações históricas. Mesmo com mudanças no consumo musical, ela se mantém entre as artistas mais rentáveis do mundo ao lotar estádios e oferecer experiências completas aos fãs.

Em raras entrevistas recentes, a cantora afirmou que seus projetos atuais fazem parte de uma trilogia e que, no futuro, pretende equilibrar carreira e família. “Fiz um esforço extremo para permanecer fiel aos meus limites e proteger a mim mesma e minha família”, explicou. “Nenhuma quantia de dinheiro vale a minha paz”.