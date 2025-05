De U2 a Beyoncé e BTS: quem pode se apresentar no Rio de Janeiro em 2026?

Nem 24 horas se passaram desde que Lady Gaga se apresentou gratuitamente para um público de 2,1 milhões de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, e a pergunta que não quer calar, é: quem será convidado pela Prefeitura do Rio para subir ao palco novamente em maio de 2026?

Pela vontade do prefeito Eduardo Paes, é possível que a banda irlandesa U2 seja a grande atração do "Todo Mundo no Rio" no próximo ano. No entanto, o gestor também não descarta a britânica Adele e nem a popstar americana Beyoncé.

"Vamos tentar, no futuro, ter a Beyoncé. Se a gente conseguir, vou ser o rei dos gays", brincou o prefeito em uma coletiva de imprensa sobre o assunto.

Web especula próxima atração

Nas redes sociais, internautas especulam qual artista ou banda é capaz de igualar ou superar o público que foi a Copacabana nesse sábado (3) para ver Lady Gaga.

Beyoncé é tida como a principal artista com essa capacidade, segundo postagens no X. Ela esteve no Brasil pela última vez em 2013, no Rock in Rio, e recentemente iniciou a turnê do álbum "Cowboy Carter", seu último disco de estúdio.

Outros nomes citados são Rihanna, Shakira, Ed Sheeran, BTS, Coldplay, Bruno Mars e Justin Bieber.

Todo Mundo no Rio

O "Todo Mundo no Rio" é um programa da Prefeitura do Rio de Janeiro dedicado a levar grandes atrações internacionais para a praia de Copacabana, com shows gratuitos e de livre acesso.

O primeiro megashow aconteceu no ano passado, com Madonna, que trouxe ao País a turnê "The Celebration Tour" e teve um público estimado em mais de um milhão de pessoas. Já neste ano, quem comandou o espetáculo foi Lady Gaga, com a turnê "Mayhem".