Como decorar a mesa da ceia de Natal com itens de casa de forma elegante

Criar uma mesa bonita para a ceia de Natal não precisa ser complicado nem exigir grandes investimentos. Com criatividade, planejamento e atenção aos detalhes, é possível transformar itens que você já tem em casa em uma decoração elegante e acolhedora.

Quem compartilha as dicas é Rebeca Guedes, 33 anos, diretora criativa da Festinha no Papel, loja especializada em papelaria criativa e itens personalizados para festas, com seis anos de atuação no mercado.

Para o Natal, Rebeca aposta em uma base natural combinada com elementos clássicos. “Gosto muito de materiais naturais em madeira e palha, combinados com itens clássicos”, conta.

Uma ideia simples e em alta para este ano são os laços. “Uma dica que farei em casa este ano é fazer laços com fita de cetim e enfeitar taças e guardanapos. Os laços estão bem em alta e é algo simples de executar”, sugere.

Velas e flores também são grandes aliadas da decoração natalina. “Gosto de usar velas, vasos com flores, gosto do clássico arranjo de eucalipto”, diz.

Segundo ela, até objetos afetivos podem ganhar destaque. “Porta-retratos podem ser utilizados para decorar”. Para não errar nas combinações, Rebeca recomenda um exercício prático: “É interessante fazer um moodboard dos itens que temos em casa. Você pode juntar todos esses itens numa superfície e tirar uma foto deles juntos para entender o que orna”.

Veja também Culinária Não sabe o que servir na Ceia de Natal? Veja alguns dos pratos que não podem faltar Culinária Que tipo de carne se come no Natal? Veja 3 opções para servir na ceia

Respeite o estilo da casa

Respeitar o estilo da casa também é fundamental. “Toda casa geralmente segue um padrão de cores nos itens. Para o Natal, acredito que ser fiel a esse gosto pessoal vai facilitar as coisas e imprimir personalidade”, explica a especialista.

Os detalhes fazem toda a diferença na mesa posta. “Adicionando toques de papelaria, como alguns toppers natalinos, marcadores de lugar com nome, menu da ceia impresso e personalizado, laços nas taças… Esses toques empregam personalidade e demonstram cuidado com seus convidados”, afirma Rebeca.

Até os guardanapos podem contribuir para o clima da ceia. “Os guardanapos de papel podem ter estampas diversas, das mais sofisticadas, lisas com relevo, com brilho ou desenhos. Esses detalhes dão o tom da decoração”, destaca.

Outra sugestão fácil de colocar em prática é o uso de flores e velas ao longo da mesa. “Fazer um caminho de mesa utilizando flores naturais e velas é uma super dica que é fácil de executar também”.

Por fim, Rebeca reforça que menos pode ser mais, desde que a decoração reflita quem recebe. “Sou do time do ‘menos é mais’, mas a decoração sempre tem a ver com a personalidade de cada um. Nossa casa diz muito sobre nós e nosso modo de decorar”, conclui.

Para quem quer aprimorar o olhar, ela aconselha buscar referências e experimentar. “Decorar não é tão simples quanto parece, mas com treino vamos aperfeiçoando… É uma arte”.