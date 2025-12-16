Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Como decorar a mesa da ceia de Natal com itens de casa de forma elegante

Especialista ensina a criar uma mesa posta simples, afetiva e cheia de personalidade.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Os detalhes podem fazer toda a diferença na mesa posta de Natal.
Legenda: Os detalhes podem fazer toda a diferença na mesa posta de Natal.
Foto: Freepik.

Criar uma mesa bonita para a ceia de Natal não precisa ser complicado nem exigir grandes investimentos. Com criatividade, planejamento e atenção aos detalhes, é possível transformar itens que você já tem em casa em uma decoração elegante e acolhedora.

Quem compartilha as dicas é Rebeca Guedes, 33 anos, diretora criativa da Festinha no Papel, loja especializada em papelaria criativa e itens personalizados para festas, com seis anos de atuação no mercado.

Para o Natal, Rebeca aposta em uma base natural combinada com elementos clássicos. “Gosto muito de materiais naturais em madeira e palha, combinados com itens clássicos”, conta.

Uma ideia simples e em alta para este ano são os laços. “Uma dica que farei em casa este ano é fazer laços com fita de cetim e enfeitar taças e guardanapos. Os laços estão bem em alta e é algo simples de executar”, sugere.

Velas e flores também são grandes aliadas da decoração natalina. “Gosto de usar velas, vasos com flores, gosto do clássico arranjo de eucalipto”, diz.

Segundo ela, até objetos afetivos podem ganhar destaque. “Porta-retratos podem ser utilizados para decorar”. Para não errar nas combinações, Rebeca recomenda um exercício prático: “É interessante fazer um moodboard dos itens que temos em casa. Você pode juntar todos esses itens numa superfície e tirar uma foto deles juntos para entender o que orna”.

Veja também

teaser image
Culinária

Não sabe o que servir na Ceia de Natal? Veja alguns dos pratos que não podem faltar

teaser image
Culinária

Que tipo de carne se come no Natal? Veja 3 opções para servir na ceia

Respeite o estilo da casa

Respeitar o estilo da casa também é fundamental. “Toda casa geralmente segue um padrão de cores nos itens. Para o Natal, acredito que ser fiel a esse gosto pessoal vai facilitar as coisas e imprimir personalidade”, explica a especialista.

Os detalhes fazem toda a diferença na mesa posta. “Adicionando toques de papelaria, como alguns toppers natalinos, marcadores de lugar com nome, menu da ceia impresso e personalizado, laços nas taças… Esses toques empregam personalidade e demonstram cuidado com seus convidados”, afirma Rebeca.

Até os guardanapos podem contribuir para o clima da ceia. “Os guardanapos de papel podem ter estampas diversas, das mais sofisticadas, lisas com relevo, com brilho ou desenhos. Esses detalhes dão o tom da decoração”, destaca.

Outra sugestão fácil de colocar em prática é o uso de flores e velas ao longo da mesa. “Fazer um caminho de mesa utilizando flores naturais e velas é uma super dica que é fácil de executar também”.

Por fim, Rebeca reforça que menos pode ser mais, desde que a decoração reflita quem recebe. “Sou do time do ‘menos é mais’, mas a decoração sempre tem a ver com a personalidade de cada um. Nossa casa diz muito sobre nós e nosso modo de decorar”, conclui.

Para quem quer aprimorar o olhar, ela aconselha buscar referências e experimentar. “Decorar não é tão simples quanto parece, mas com treino vamos aperfeiçoando… É uma arte”.

Assuntos Relacionados
foto das influenciadoras Mari Menezes e Nathalia Valente em trabalho voluntário na África.
Zoeira

ONG apoiada por influenciadoras é suspensa em Angola

Instituição Zuzu for Africa informou paralisação dos serviços voluntários.

Redação
Há 41 minutos
Laís gravou um vídeo para a internet explicando que engravidou enquanto fazia uso do Mounjaro.
Zoeira

Ex-BBB Laís Caldas engravida usando Mounjaro e pílula; entenda o risco

Influencer relatou gravidez mesmo com uso correto do anticoncepcional oral.

Redação
Há 58 minutos
Os detalhes podem fazer toda a diferença na mesa posta de Natal.
Zoeira

Como decorar a mesa da ceia de Natal com itens de casa de forma elegante

Especialista ensina a criar uma mesa posta simples, afetiva e cheia de personalidade.

Redação
Há 1 hora
Combinação de imagens mostra fotos de Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Kathy Maravilha, Luiz Mesquita e Walério Araújo, participantes de A Fazenda que estão na roça especial do programa.
Zoeira

A Fazenda 17: Veja resultado final da enquete de quem deve ser finalista

O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta terça-feira (16).

Redação
Há 1 hora
Lorena Maria voltou a falar publicamente sobre o ex-companheiro, MC Daniel.
Zoeira

Lorena reage a MC Daniel e o chama de controlador nas redes

Influenciadora negou acusações do ex-companheiro, reafirmou traição e fez novo desabafo.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Marquezine desembarcou nesta terça-feira (16) em São Paulo com o artista internacional.
Zoeira

Mídia internacional chama Marquezine de 'namorada brasileira' de Shawn Mendes

Flagras no Rio levam sites estrangeiros a especular romance.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Para criar clima de festa sem grandes produções, pequenos elementos já resolvem, como guirlandas decorativas ou varais.
Zoeira

Como ter um Réveillon diferente sem sair de casa; veja dicas

Com organização, criatividade e toques pessoais, dá para virar o ano em casa sem cair na mesmice.

Redação
16 de Dezembro de 2025
“Meu Namorado Coreano” estreia em 1º de janeiro de 2026.
Zoeira

Reality da Netflix leva brasileiras à Coreia por amor

Doc-reality estreia em janeiro e acompanha casais em relações à distância.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Elenco de A Fazenda 17.
Zoeira

A Fazenda 17: veja parcial da enquete de quem deve ser os finalistas do programa

O resultado será divulgado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu nesta terça-feira (16).

Redação
16 de Dezembro de 2025
Três pessoas abraçadas diante de um fundo vermelho, com roupas casuais; destaque para camisa xadrez vermelha e preta, peça branca e camiseta clara, além de acessórios metálicos no pulso.
Zoeira

Quem foram os finalistas do BBB 25? Relembre

Edição foi uma das mais emblemáticas da história do reality devido à dinâmica de duplas.

Matheus Facundo
16 de Dezembro de 2025
Combinação mostra imagens dos peões Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Walério Araújo, participante do reality show A Fazenda 17 que disputam a última roça do programa.
Zoeira

Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça e seja finalista?

Público decide quem deve permanecer e seguir para a final.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Imagem mostra Kathy Maravilha, participante do reality show a fazenda 17 que foi eliminada durante a roça especial.
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Kathy é eliminada na roça especial

Peoa foi a menos votada pelo público e acabou deixando a atração.

Redação
16 de Dezembro de 2025
Rob com a esposa Michele ao lado do filho Nick, suspeito de matá-los.
Zoeira

Polícia conclui que filho matou Rob Reiner e Michele Singer em Los Angeles

Nick Reiner, de 32 anos, foi indiciado por homicídio. Cineasta e fotógrafa foram encontrados mortos em casa.

Redação
15 de Dezembro de 2025
João reforçou que o post não era para atacar ninguém em específico, mas acabou sendo alvo de ofensas racistas.
Zoeira

Ex-BBB João Luiz denuncia racismo após crítica a missões na África

Geógrafo questionou exposição de crianças e virou alvo de ofensas.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Ana Maria Braga comentou no programa os transtornos enfrentados pela população durante o apagão.
Zoeira

Ana Maria Braga critica apagão em SP após família ficar sem luz

Apresentadora relatou prejuízos e cobrou soluções durante o "Mais Você".

Redação
15 de Dezembro de 2025
Amigos assistem filmes juntos.
Zoeira

5 filmes de Ano Novo para assistir com os amigos

Dos clássicos aos mais recentes.

Combinação mostra, à esquerda, Rodrigo Radenzév Simões Moreira, filho do apresentador Cid Moreira, e à direita, uma foto de Cid Moreira.
Zoeira

Filho de Cid Moreira é preso com maconha e armas no Interior de SP

Ele entregou voluntariamente os itens às autoridades.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Wanessa Camargo é uma mulher de meia idade de cabelo castanho longo e ondulado. Na foto, posada, ela está usando um vestido rosa.
Zoeira

Relembre os participantes expulsos do BBB e os motivos

O caso mais recente foi o da cantora Wanessa Camargo, que foi desclassificada por dar um tapa no pé de outro participante.

Luana Severo
15 de Dezembro de 2025
Três pessoas posando em um evento formal com fundo de parede branca estampada com logotipos de patrocinadores e organizadores, incluindo 'film society Lincoln center', 'Chaplin Award Gala' e marcas como RBC e American Airlines. As pessoas estão vestidas com roupas sociais, incluindo ternos e vestido preto, em um ambiente de gala.
Zoeira

Nick Reiner, filho de Rob Reiner, é preso suspeito da morte dos pais

O filho do casal foi apontado como principal suspeito do caso.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Bruna e Shawn curtiram praia no Rio juntos, e demonstraram proximidade.
Zoeira

Bruna Marquezine e Shawn Mendes curtem juntos praia no Rio

Os dois foram vistos por fãs. Flagra reacende rumores de romance entre atriz e cantor.

Redação
15 de Dezembro de 2025