Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça e seja finalista?

Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Walério Araújo disputam a última roça de "A Fazenda 17".

Agora, o público decide quem deve permanecer no programa nesta terça-feira (16), tornando-se um dos quatro finalistas.

A berlinda foi finalizada nessa segunda (15) com a eliminação de Kathy Maravilha durante roça especial.

Quem você quer que permaneça no programa e vá para a final? Vote abaixo.

VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE