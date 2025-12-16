Enquete A Fazenda: Quem você quer que fique na roça e seja finalista?
Público decide quem deve permanecer e seguir para a final.
Duda Wendling, Dudu Camargo, Fabiano Moraes, Luiz Mesquita, Saory Cardoso e Walério Araújo disputam a última roça de "A Fazenda 17".
Agora, o público decide quem deve permanecer no programa nesta terça-feira (16), tornando-se um dos quatro finalistas.
A berlinda foi finalizada nessa segunda (15) com a eliminação de Kathy Maravilha durante roça especial.
Quem você quer que permaneça no programa e vá para a final? Vote abaixo.
VOTE EM QUEM VOCÊ QUER QUE FIQUE
