Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

The Wall: questão sobre astrologia gera dúvida até em Luciano Huck neste domingo (14)

Pergunta sobre signo do zodíaco surpreendeu participantes e o apresentador.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Luciano Huck com a mão no queixo, com expressão de dúvida.
Legenda: Luciano Huck ficou confuso com pergunta do quadro "The Wall".
Foto: Reprodução/Globo.

Uma pergunta aparentemente básica acabou causando confusão até para Luciano Huck durante a edição deste domingo (14) do "The Wall". Logo na primeira fase do jogo, conhecida por trazer questões mais fáceis, a pergunta era qual o sétimo signo do zodíaco. As irmãs Natany e Tauany arriscaram Libra e, mesmo cheias de dúvidas, acertaram.

Antes de responder, uma das participantes demonstrou insegurança com o nível das perguntas. “Eu sei que ela gosta de signos, mas e se cair alguma coisa [mais complicada]?”, comentou. A questão apresentada trazia como alternativas: a) Áries; b) Libra; e c) Peixes.

Tauany tentou organizar o raciocínio, mas admitiu a incerteza. “Eu só sei que sou uma geminiana muito indecisa e que a Natany é libriana. Não sei se tem a ver com os meses do ano, sei que Áries é um dos primeiros", disse, antes de escolher a letra b praticamente no chute.

Luciano Huck também confessou que não tinha certeza da resposta. “O pior é que também não sei. A Angélica [mulher de Luciano Huck] iria saber. Acho que [a ordem] não bate com os meses do ano", afirmou o apresentador, arrancando risadas no estúdio.

Compreender o tempo

Muito antes de virar horóscopo de jornal, aplicativo ou meme nas redes sociais, o zodíaco surgiu como uma forma de compreender o tempo, as colheitas e o movimento dos astros. Sua origem remonta à Antiguidade, quando povos passaram a observar o céu em busca de padrões que explicassem a vida na Terra.

Os registros mais antigos vêm da Mesopotâmia, por volta de 2.000 a.C., quando os babilônios dividiram o caminho aparente do Sol, a eclíptica, em 12 partes iguais, associadas a constelações visíveis em épocas específicas do ano. Mais tarde, os gregos deram caráter simbólico ao sistema, conectando signos a mitos e arquétipos humanos, modelo que foi difundido pelos romanos.

Mesmo sem base científica, o zodíaco atravessou séculos e segue presente como linguagem cultural e entretenimento. 

Assuntos Relacionados
Luciano Huck com a mão no queixo, com expressão de dúvida.
Zoeira

The Wall: questão sobre astrologia gera dúvida até em Luciano Huck neste domingo (14)

Pergunta sobre signo do zodíaco surpreendeu participantes e o apresentador.

Redação
Há 1 hora
Boninho veste camisa preta em participação em A Fazenda.
Zoeira

Boninho aparece em 'A Fazenda 17' para anunciar novo reality

Diretor firmou parceria com a Record e revelou projeto previsto para 2026.

Redação
Há 1 hora
A imagem de divulgação do filme 'Velhos Bandidos' tem cinco pessoas, sendo três em pé e duas sentadas e amarradas, em um cenário que remete a investigação policial.
Zoeira

Filme que deve marcar a aposentadoria de Fernanda Montenegro ganha trailer; veja

A atriz de 96 anos irá se despedir do cinema em uma comédia dirigida pelo filho.

Redação
Há 2 horas
A imagem mostra o cantor Roberto Carlos, um homem idoso, de cor parda, cabelo grisalho e liso, com uma roupa azul, segurando um microfone.
Zoeira

Roberto Carlos sofre acidente de carro durante gravação de clipe de fim de ano da TV Globo

Cantor dirigia um Cadillac que teve uma falha mecânica.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Karol é uma mulher jovem negra de cabelo trançado. Na foto, ela sorri enquanto posa.
Zoeira

BBB: Veja quais foram as maiores rejeições da história

Esses participantes, geralmente, são lembrados como os "vilões" das temporadas.

Luana Severo
14 de Dezembro de 2025
Moacyr e Daniel, respectivamente à esquerda e à direita, sentados em cadeiras de adornos dourados em um fundo de plantas. O Moacyr é um homem idoso de cabelos brancos, com óculos de grau preto e vestindo uma blusa de botão marrom e calça jeans. Daniel é um homem branco de meia idade, com cabelos lisos e pretos, e veste uma blusa amarela apagada, uma jaqueta branca desbotada e calça jeans.
Zoeira

'Viver Sertanejo' com Daniel convida Moacyr Franco neste domingo (14)

Acompanhe o programa a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Cantora se apresenta no palco usando vestido preto volumoso com detalhes em vermelho, braços abertos, em cenário escuro e teatral.
Zoeira

Lady Gaga interrompe show após dançarino cair do palco em Sydney, na Austrália

A apresentação precisou parar uma segunda vez devido à chuva.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Laís e Gustavo posam para foto no dia do casamento. Ela com vestido de renda branca e cabelo preso, ele de terno cinza escuro.
Zoeira

Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez surpresa

Casal espera o primeiro filho poucos meses após o casamento.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Ticiane Pinheiro, vestindo blazer branco e com os cabelos presos.
Zoeira

Globo articula contratar Ticiane Pinheiro após saída da Record, diz colunista

Emissora estuda projetos na TV aberta e no GNT para a apresentadora.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Taylor Swift sentada em um sofá clássico verde, usando figurino vermelho com luvas longas, em ambiente sofisticado com iluminação dramática e decoração elegante ao fundo.
Zoeira

Taylor Swift distribui mais de R$ 1 bilhão para funcionários e reação da equipe viraliza

Ação ocorreu após o fim da "The Eras Tour", turnê mais lucrativa da história.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos verticais, uma ao lado da outra, em que o apresentador Tadeu Schmidt anuncia a nova cidade que vai receber uma casa de vidro no BBB 26.
Zoeira

Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

A nova edição do BBB terá início no dia 12 de janeiro.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Pequena chegou ao mundo no dia 12 de dezembro.
Zoeira

Nasce filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Chegada da primogênita foi anunciada pelos pais no Instagram.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Mariana e Daniel Saullo mantêm um canal no YouTube onde mostraram detalhes da construção da casa.
Zoeira

Após 5 anos de obras, ex-BBBs mostram detalhes da mansão luxuosa de mais de 1000 m²

Casal construiu casa de luxo no Sul de Minas para criar os quatro filhos.

Redação
13 de Dezembro de 2025
O ensaio de Marina Lima na Playboy foi marcado por impasses e exigências.
Zoeira

Ex-diretor da Playboy revela a negociação mais complicada da revista

Foi a única vez também em que um cachê foi pago antecipadamente

Redação
13 de Dezembro de 2025
MC Daniel e Lorena Maria têm um filho juntos, Rás, de 9 meses.
Zoeira

Lorena Maria acusa MC Daniel de traição e ataques pessoais

Influenciadora relatou conflitos e disse ter sido traída na gravidez em longo desabafo nas redes sociais.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Duas fotos em colagem. À esquerda, Mion com mascote da Globo, ele veste um terno bege e tem cabelos e barba grisalhos. À direita, Mion com quatro participantes, sendo duas mulheres negras de cabelo cacheado, uma mulher branca de cabelo loiro e um homem branco de óculos fantasiado de papai noel.
Zoeira

Temporada de Natal do 'Caldeirão com Mion' estreia neste sábado (13)

O programa começa às 16h15 pelo horário de Brasília.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Popó lamentou a morte da mãe nas redes sociais.
Zoeira

Mãe de Popó, Zuleica Freitas, morre aos 80 anos

Campeão de boxe lamentou a perda nas redes sociais neste sábado.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Ator viveu o personagem Zed em 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino.
Zoeira

Morre Peter Greene, ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction'

Artista norte-americano foi encontrado morto em casa.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de Diego Alemão, Renata Saldanha e Rafinha, do BBB.
Zoeira

O mapa do BBB: quais estados já tiveram mais vencedores?

Sudeste lidera com maior quantidade de ganhadores do reality.

Beatriz Rabelo
12 de Dezembro de 2025
Imagem de uma apresentação do Iron Maiden, para matéria sobre confirmação de show no Brasil em 2026.
Zoeira

Iron Maiden confirma show no Brasil em 2026

Ingressos vão ser vendidos a partir de R$ 425.

Redação
12 de Dezembro de 2025