The Wall: questão sobre astrologia gera dúvida até em Luciano Huck neste domingo (14)

Uma pergunta aparentemente básica acabou causando confusão até para Luciano Huck durante a edição deste domingo (14) do "The Wall". Logo na primeira fase do jogo, conhecida por trazer questões mais fáceis, a pergunta era qual o sétimo signo do zodíaco. As irmãs Natany e Tauany arriscaram Libra e, mesmo cheias de dúvidas, acertaram.

Antes de responder, uma das participantes demonstrou insegurança com o nível das perguntas. “Eu sei que ela gosta de signos, mas e se cair alguma coisa [mais complicada]?”, comentou. A questão apresentada trazia como alternativas: a) Áries; b) Libra; e c) Peixes.

Tauany tentou organizar o raciocínio, mas admitiu a incerteza. “Eu só sei que sou uma geminiana muito indecisa e que a Natany é libriana. Não sei se tem a ver com os meses do ano, sei que Áries é um dos primeiros", disse, antes de escolher a letra b praticamente no chute.

Luciano Huck também confessou que não tinha certeza da resposta. “O pior é que também não sei. A Angélica [mulher de Luciano Huck] iria saber. Acho que [a ordem] não bate com os meses do ano", afirmou o apresentador, arrancando risadas no estúdio.

Compreender o tempo

Muito antes de virar horóscopo de jornal, aplicativo ou meme nas redes sociais, o zodíaco surgiu como uma forma de compreender o tempo, as colheitas e o movimento dos astros. Sua origem remonta à Antiguidade, quando povos passaram a observar o céu em busca de padrões que explicassem a vida na Terra.

Os registros mais antigos vêm da Mesopotâmia, por volta de 2.000 a.C., quando os babilônios dividiram o caminho aparente do Sol, a eclíptica, em 12 partes iguais, associadas a constelações visíveis em épocas específicas do ano. Mais tarde, os gregos deram caráter simbólico ao sistema, conectando signos a mitos e arquétipos humanos, modelo que foi difundido pelos romanos.

Mesmo sem base científica, o zodíaco atravessou séculos e segue presente como linguagem cultural e entretenimento.