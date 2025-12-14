Boninho aparece em 'A Fazenda 17' para anunciar novo reality

Algo improvável até pouco tempo atrás aconteceu neste domingo (14): Boninho, participou de "A Fazenda 17", na Record, para anunciar oficialmente seu novo projeto na emissora: o reality A Casa do Patrão, com estreia prevista para 2026.

Durante a atração, o ex-diretor da Globo interagiu com alguns participantes do programa, como o apresentador Dudu Camargo e a influenciadora Saory Cardoso. A proposta da participação foi apresentar o conceito inicial do novo reality e divulgar a abertura das inscrições, sem entrar em detalhes sobre a dinâmica completa.

A ação foi reforçada nas redes sociais por meio da hashtag #BoninhoNaFazenda. A presença de Boninho em "A Fazenda" foi revelada inicialmente pelo jornalista Flávio Ricco. Além dessa participação pontual, o diretor deve aparecer em outros programas da emissora nos próximos meses.

A Casa do Patrão será gravado no mesmo complexo onde já são produzidos "A Fazenda" e "Power Couple Brasil". Na semana passada, Boninho se reuniu com Alarico Naves, principal executivo comercial da Record, para alinhar detalhes do projeto. Os encontros entre os dois têm sido frequentes em São Paulo.

O novo reality seguirá uma lógica de hierarquia interna, semelhante à de outros formatos do gênero. Haverá um “patrão”, além de empregados e amigos, todos competindo por um prêmio em dinheiro. A atração terá exibição diária e, até o momento, ainda não conta com um apresentador definido. A Record e a Disney buscam um nome em comum disponível no mercado para comandar o programa.