Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Boninho aparece em 'A Fazenda 17' para anunciar novo reality

Diretor firmou parceria com a Record e revelou projeto previsto para 2026.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:19)
Zoeira
Boninho veste camisa preta em participação em A Fazenda.
Legenda: Boninho partipou do reality "A Fazenda 17" para divulgar novo programa.
Foto: Reprodução/X.

Algo improvável até pouco tempo atrás aconteceu neste domingo (14): Boninho, participou de "A Fazenda 17", na Record, para anunciar oficialmente seu novo projeto na emissora: o reality A Casa do Patrão, com estreia prevista para 2026

Durante a atração, o ex-diretor da Globo interagiu com alguns participantes do programa, como o apresentador Dudu Camargo e a influenciadora Saory Cardoso. A proposta da participação foi apresentar o conceito inicial do novo reality e divulgar a abertura das inscrições, sem entrar em detalhes sobre a dinâmica completa.

A ação foi reforçada nas redes sociais por meio da hashtag #BoninhoNaFazenda. A presença de Boninho em "A Fazenda" foi revelada inicialmente pelo jornalista Flávio Ricco. Além dessa participação pontual, o diretor deve aparecer em outros programas da emissora nos próximos meses.

Veja também

teaser image
Zoeira

Quem saiu em A Fazenda? Toninho Tornado é eliminado na 12ª roça

teaser image
Zoeira

Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

A Casa do Patrão será gravado no mesmo complexo onde já são produzidos "A Fazenda" e "Power Couple Brasil". Na semana passada, Boninho se reuniu com Alarico Naves, principal executivo comercial da Record, para alinhar detalhes do projeto. Os encontros entre os dois têm sido frequentes em São Paulo.

O novo reality seguirá uma lógica de hierarquia interna, semelhante à de outros formatos do gênero. Haverá um “patrão”, além de empregados e amigos, todos competindo por um prêmio em dinheiro. A atração terá exibição diária e, até o momento, ainda não conta com um apresentador definido. A Record e a Disney buscam um nome em comum disponível no mercado para comandar o programa.

Assuntos Relacionados
Boninho veste camisa preta em participação em A Fazenda.
Zoeira

Boninho aparece em 'A Fazenda 17' para anunciar novo reality

Diretor firmou parceria com a Record e revelou projeto previsto para 2026.

Redação
Há 18 minutos
A imagem de divulgação do filme 'Velhos Bandidos' tem cinco pessoas, sendo três em pé e duas sentadas e amarradas, em um cenário que remete a investigação policial.
Zoeira

Filme que deve marcar a aposentadoria de Fernanda Montenegro ganha trailer; veja

A atriz de 96 anos irá se despedir do cinema em uma comédia dirigida pelo filho.

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra o cantor Roberto Carlos, um homem idoso, de cor parda, cabelo grisalho e liso, com uma roupa azul, segurando um microfone.
Zoeira

Roberto Carlos sofre acidente de carro durante gravação de clipe de fim de ano da TV Globo

Cantor dirigia um Cadillac que teve uma falha mecânica.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Karol é uma mulher jovem negra de cabelo trançado. Na foto, ela sorri enquanto posa.
Zoeira

BBB: Veja quais foram as maiores rejeições da história

Esses participantes, geralmente, são lembrados como os "vilões" das temporadas.

Luana Severo
14 de Dezembro de 2025
Moacyr e Daniel, respectivamente à esquerda e à direita, sentados em cadeiras de adornos dourados em um fundo de plantas. O Moacyr é um homem idoso de cabelos brancos, com óculos de grau preto e vestindo uma blusa de botão marrom e calça jeans. Daniel é um homem branco de meia idade, com cabelos lisos e pretos, e veste uma blusa amarela apagada, uma jaqueta branca desbotada e calça jeans.
Zoeira

'Viver Sertanejo' com Daniel convida Moacyr Franco neste domingo (14)

Acompanhe o programa a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Cantora se apresenta no palco usando vestido preto volumoso com detalhes em vermelho, braços abertos, em cenário escuro e teatral.
Zoeira

Lady Gaga interrompe show após dançarino cair do palco em Sydney, na Austrália

A apresentação precisou parar uma segunda vez devido à chuva.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Laís e Gustavo posam para foto no dia do casamento. Ela com vestido de renda branca e cabelo preso, ele de terno cinza escuro.
Zoeira

Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez surpresa

Casal espera o primeiro filho poucos meses após o casamento.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Ticiane Pinheiro, vestindo blazer branco e com os cabelos presos.
Zoeira

Globo articula contratar Ticiane Pinheiro após saída da Record, diz colunista

Emissora estuda projetos na TV aberta e no GNT para a apresentadora.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Taylor Swift sentada em um sofá clássico verde, usando figurino vermelho com luvas longas, em ambiente sofisticado com iluminação dramática e decoração elegante ao fundo.
Zoeira

Taylor Swift distribui mais de R$ 1 bilhão para funcionários e reação da equipe viraliza

Ação ocorreu após o fim da "The Eras Tour", turnê mais lucrativa da história.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos verticais, uma ao lado da outra, em que o apresentador Tadeu Schmidt anuncia a nova cidade que vai receber uma casa de vidro no BBB 26.
Zoeira

Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

A nova edição do BBB terá início no dia 12 de janeiro.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Pequena chegou ao mundo no dia 12 de dezembro.
Zoeira

Nasce filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Chegada da primogênita foi anunciada pelos pais no Instagram.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Mariana e Daniel Saullo mantêm um canal no YouTube onde mostraram detalhes da construção da casa.
Zoeira

Após 5 anos de obras, ex-BBBs mostram detalhes da mansão luxuosa de mais de 1000 m²

Casal construiu casa de luxo no Sul de Minas para criar os quatro filhos.

Redação
13 de Dezembro de 2025
O ensaio de Marina Lima na Playboy foi marcado por impasses e exigências.
Zoeira

Ex-diretor da Playboy revela a negociação mais complicada da revista

Foi a única vez também em que um cachê foi pago antecipadamente

Redação
13 de Dezembro de 2025
MC Daniel e Lorena Maria têm um filho juntos, Rás, de 9 meses.
Zoeira

Lorena Maria acusa MC Daniel de traição e ataques pessoais

Influenciadora relatou conflitos e disse ter sido traída na gravidez em longo desabafo nas redes sociais.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Duas fotos em colagem. À esquerda, Mion com mascote da Globo, ele veste um terno bege e tem cabelos e barba grisalhos. À direita, Mion com quatro participantes, sendo duas mulheres negras de cabelo cacheado, uma mulher branca de cabelo loiro e um homem branco de óculos fantasiado de papai noel.
Zoeira

Temporada de Natal do 'Caldeirão com Mion' estreia neste sábado (13)

O programa começa às 16h15 pelo horário de Brasília.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Popó lamentou a morte da mãe nas redes sociais.
Zoeira

Mãe de Popó, Zuleica Freitas, morre aos 80 anos

Campeão de boxe lamentou a perda nas redes sociais neste sábado.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Ator viveu o personagem Zed em 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino.
Zoeira

Morre Peter Greene, ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction'

Artista norte-americano foi encontrado morto em casa.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de Diego Alemão, Renata Saldanha e Rafinha, do BBB.
Zoeira

O mapa do BBB: quais estados já tiveram mais vencedores?

Sudeste lidera com maior quantidade de ganhadores do reality.

Beatriz Rabelo
12 de Dezembro de 2025
Imagem de uma apresentação do Iron Maiden, para matéria sobre confirmação de show no Brasil em 2026.
Zoeira

Iron Maiden confirma show no Brasil em 2026

Ingressos vão ser vendidos a partir de R$ 425.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Pessoa usando uma camiseta de manga curta na cor vinho e um smartwatch preto, encostada em uma parede enquanto segura um telefone fixo com fio e design retrô. Ao fundo, área externa com gramado verde, estrutura de madeira e detalhes em azul sob céu parcialmente nublado.
Zoeira

Brasília receberá casa de vidro do BBB 26

Um homem e uma mulher sairão dessa casa de vidro direto para o jogo.

Redação
12 de Dezembro de 2025