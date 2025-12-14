Filme que deve marcar a aposentadoria de Fernanda Montenegro ganha trailer; veja

O filme que deve marcar a aposentadoria da premiada atriz Fernanda Montenegro no cinema teve o primeiro trailer divulgado, na última quarta-feira (10). A comédia 'Velhos Bandidos' deve chegar aos cinemas no dia 5 de março de 2026.

A atriz, de 96 anos, anunciou que a comédia, dirigida pelo filho Cláudio Torres, seria o seu último longa, antes da aposentadoria, enquanto lançava seu último drama, 'Vitória', em março deste ano.

Em 'Velhos Bandidos', Fernanda Montenegro interpreta Marta, uma criminosa que planeja um assalto a banco, junto do marido, Rodolfo, interpretado por Ary Fontoura.

O elenco da comédia também conta com outros grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Lázaro Ramos, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta, Tony Tornado, Reginaldo Faria e Vera Fischer.

Assista ao trailer do filme:

Apesar da aposentadoria do cinema, Fernanda Montenegro pretende continuar no teatro, com as peças Nelson Rodrigues por Ele Mesmo e Fernanda Lê Simone de Beauvoir.