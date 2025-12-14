Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Filme que deve marcar a aposentadoria de Fernanda Montenegro ganha trailer; veja

A atriz de 96 anos irá se despedir do cinema em uma comédia dirigida pelo filho.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:21)
Zoeira
A imagem de divulgação do filme 'Velhos Bandidos' tem cinco pessoas, sendo três em pé e duas sentadas e amarradas, em um cenário que remete a investigação policial.
Legenda: O filme 'Velhos Bandidos' conta com elenco estrelado, com atores como Fernanda Montenegro, Ary Fontoura e Lázaro Ramos.
Foto: Laura Campanella/ Divulgação.

O filme que deve marcar a aposentadoria da premiada atriz Fernanda Montenegro no cinema teve o primeiro trailer divulgado, na última quarta-feira (10). A comédia 'Velhos Bandidos' deve chegar aos cinemas no dia 5 de março de 2026.

A atriz, de 96 anos, anunciou que a comédia, dirigida pelo filho Cláudio Torres, seria o seu último longa, antes da aposentadoria, enquanto lançava seu último drama, 'Vitória', em março deste ano.

Em 'Velhos Bandidos', Fernanda Montenegro interpreta Marta, uma criminosa que planeja um assalto a banco, junto do marido, Rodolfo, interpretado por Ary Fontoura.

Veja também

teaser image
Zoeira

Marina Alves entrevista atriz que a interpretou em filme e agora enfrenta câncer

teaser image
Zoeira

Quais são os lançamentos de filmes, animes e séries para 2026? Veja lista

O elenco da comédia também conta com outros grandes nomes da dramaturgia brasileira, como Lázaro Ramos, Bruna Marquezine, Vladimir Brichta, Tony Tornado, Reginaldo Faria e Vera Fischer.

Assista ao trailer do filme:

Apesar da aposentadoria do cinema, Fernanda Montenegro pretende continuar no teatro, com as peças Nelson Rodrigues por Ele Mesmo e Fernanda Lê Simone de Beauvoir.

Assuntos Relacionados
Boninho veste camisa preta em participação em A Fazenda.
Zoeira

Boninho aparece em 'A Fazenda 17' para anunciar novo reality

Diretor firmou parceria com a Record e revelou projeto previsto para 2026.

Redação
Há 17 minutos
A imagem de divulgação do filme 'Velhos Bandidos' tem cinco pessoas, sendo três em pé e duas sentadas e amarradas, em um cenário que remete a investigação policial.
Zoeira

Filme que deve marcar a aposentadoria de Fernanda Montenegro ganha trailer; veja

A atriz de 96 anos irá se despedir do cinema em uma comédia dirigida pelo filho.

Redação
Há 1 hora
A imagem mostra o cantor Roberto Carlos, um homem idoso, de cor parda, cabelo grisalho e liso, com uma roupa azul, segurando um microfone.
Zoeira

Roberto Carlos sofre acidente de carro durante gravação de clipe de fim de ano da TV Globo

Cantor dirigia um Cadillac que teve uma falha mecânica.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Karol é uma mulher jovem negra de cabelo trançado. Na foto, ela sorri enquanto posa.
Zoeira

BBB: Veja quais foram as maiores rejeições da história

Esses participantes, geralmente, são lembrados como os "vilões" das temporadas.

Luana Severo
14 de Dezembro de 2025
Moacyr e Daniel, respectivamente à esquerda e à direita, sentados em cadeiras de adornos dourados em um fundo de plantas. O Moacyr é um homem idoso de cabelos brancos, com óculos de grau preto e vestindo uma blusa de botão marrom e calça jeans. Daniel é um homem branco de meia idade, com cabelos lisos e pretos, e veste uma blusa amarela apagada, uma jaqueta branca desbotada e calça jeans.
Zoeira

'Viver Sertanejo' com Daniel convida Moacyr Franco neste domingo (14)

Acompanhe o programa a partir das 10h, pelo horário de Brasília.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Cantora se apresenta no palco usando vestido preto volumoso com detalhes em vermelho, braços abertos, em cenário escuro e teatral.
Zoeira

Lady Gaga interrompe show após dançarino cair do palco em Sydney, na Austrália

A apresentação precisou parar uma segunda vez devido à chuva.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Laís e Gustavo posam para foto no dia do casamento. Ela com vestido de renda branca e cabelo preso, ele de terno cinza escuro.
Zoeira

Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez surpresa

Casal espera o primeiro filho poucos meses após o casamento.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Foto de Ticiane Pinheiro, vestindo blazer branco e com os cabelos presos.
Zoeira

Globo articula contratar Ticiane Pinheiro após saída da Record, diz colunista

Emissora estuda projetos na TV aberta e no GNT para a apresentadora.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Taylor Swift sentada em um sofá clássico verde, usando figurino vermelho com luvas longas, em ambiente sofisticado com iluminação dramática e decoração elegante ao fundo.
Zoeira

Taylor Swift distribui mais de R$ 1 bilhão para funcionários e reação da equipe viraliza

Ação ocorreu após o fim da "The Eras Tour", turnê mais lucrativa da história.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Montagem com duas fotos verticais, uma ao lado da outra, em que o apresentador Tadeu Schmidt anuncia a nova cidade que vai receber uma casa de vidro no BBB 26.
Zoeira

Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

A nova edição do BBB terá início no dia 12 de janeiro.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Pequena chegou ao mundo no dia 12 de dezembro.
Zoeira

Nasce filha de Camila Queiroz e Klebber Toledo

Chegada da primogênita foi anunciada pelos pais no Instagram.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Mariana e Daniel Saullo mantêm um canal no YouTube onde mostraram detalhes da construção da casa.
Zoeira

Após 5 anos de obras, ex-BBBs mostram detalhes da mansão luxuosa de mais de 1000 m²

Casal construiu casa de luxo no Sul de Minas para criar os quatro filhos.

Redação
13 de Dezembro de 2025
O ensaio de Marina Lima na Playboy foi marcado por impasses e exigências.
Zoeira

Ex-diretor da Playboy revela a negociação mais complicada da revista

Foi a única vez também em que um cachê foi pago antecipadamente

Redação
13 de Dezembro de 2025
MC Daniel e Lorena Maria têm um filho juntos, Rás, de 9 meses.
Zoeira

Lorena Maria acusa MC Daniel de traição e ataques pessoais

Influenciadora relatou conflitos e disse ter sido traída na gravidez em longo desabafo nas redes sociais.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Duas fotos em colagem. À esquerda, Mion com mascote da Globo, ele veste um terno bege e tem cabelos e barba grisalhos. À direita, Mion com quatro participantes, sendo duas mulheres negras de cabelo cacheado, uma mulher branca de cabelo loiro e um homem branco de óculos fantasiado de papai noel.
Zoeira

Temporada de Natal do 'Caldeirão com Mion' estreia neste sábado (13)

O programa começa às 16h15 pelo horário de Brasília.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Popó lamentou a morte da mãe nas redes sociais.
Zoeira

Mãe de Popó, Zuleica Freitas, morre aos 80 anos

Campeão de boxe lamentou a perda nas redes sociais neste sábado.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Ator viveu o personagem Zed em 'Pulp Fiction', de Quentin Tarantino.
Zoeira

Morre Peter Greene, ator de 'O Máskara' e 'Pulp Fiction'

Artista norte-americano foi encontrado morto em casa.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Imagem de Diego Alemão, Renata Saldanha e Rafinha, do BBB.
Zoeira

O mapa do BBB: quais estados já tiveram mais vencedores?

Sudeste lidera com maior quantidade de ganhadores do reality.

Beatriz Rabelo
12 de Dezembro de 2025
Imagem de uma apresentação do Iron Maiden, para matéria sobre confirmação de show no Brasil em 2026.
Zoeira

Iron Maiden confirma show no Brasil em 2026

Ingressos vão ser vendidos a partir de R$ 425.

Redação
12 de Dezembro de 2025
Pessoa usando uma camiseta de manga curta na cor vinho e um smartwatch preto, encostada em uma parede enquanto segura um telefone fixo com fio e design retrô. Ao fundo, área externa com gramado verde, estrutura de madeira e detalhes em azul sob céu parcialmente nublado.
Zoeira

Brasília receberá casa de vidro do BBB 26

Um homem e uma mulher sairão dessa casa de vidro direto para o jogo.

Redação
12 de Dezembro de 2025