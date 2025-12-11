Marina Alves entrevista atriz que a interpretou em filme e agora enfrenta câncer

A repórter da TV Verdes Mares, Marina Alves, entrevistou nesta semana a atriz Dani Gondim, que a interpretou no filme "Milagre do Destino" e foi diagnosticada com câncer.

A reportagem vai ao ar no Fantástico deste domingo (14) e abordará as coincidências entre as duas e o tratamento da atriz.

Dani compartilhou o diagnóstico no último dia 29 de novembro, em um vídeo no qual fala que "a vida imita a arte". Ela interpretou uma personagem inspirada em Marina Alves, que encarou um tratamento contra um linfoma e recebeu um transplante de medula óssea.

Já a jornalista faz sua primeira reportagem fora da redação desde que retornou ao trabalho, no último dia 1º de dezembro.

No Instagram do Fantástico, Dani comentou que a reportagem terá "uma chamada super importante de como você ser doador de sangue e de medula óssea e salvar uma família inteira".

Milagre do Destino

O filme "Milagre do Destino" estreou na TV Globo no dia 24 de fevereiro deste ano e está disponível no catálogo da Globoplay. A história é inspirada na batalha de Marina Alves contra o câncer.

O filme abordou temas como a doação de medula, que Marina recebeu de sua irmã Lumara, a qual ela só soube que existia durante o tratamento da doença, por coincidência do destino.

Dani Gondim interpretou a jornalista Marília Álvarez, em referência à Marina. O roteiro da obra foi somente inspirado na história de Marina Alves e não uma biografia.

A direção ficou por conta de Alexandre Klemperer, vencedor do Emmy de melhor novela com "Caminho das Índias".