Marina Alves entrevista atriz que a interpretou em filme e agora enfrenta câncer
Encontro vai ao ar no Fantástico.
A repórter da TV Verdes Mares, Marina Alves, entrevistou nesta semana a atriz Dani Gondim, que a interpretou no filme "Milagre do Destino" e foi diagnosticada com câncer.
A reportagem vai ao ar no Fantástico deste domingo (14) e abordará as coincidências entre as duas e o tratamento da atriz.
Dani compartilhou o diagnóstico no último dia 29 de novembro, em um vídeo no qual fala que "a vida imita a arte". Ela interpretou uma personagem inspirada em Marina Alves, que encarou um tratamento contra um linfoma e recebeu um transplante de medula óssea.
Já a jornalista faz sua primeira reportagem fora da redação desde que retornou ao trabalho, no último dia 1º de dezembro.
No Instagram do Fantástico, Dani comentou que a reportagem terá "uma chamada super importante de como você ser doador de sangue e de medula óssea e salvar uma família inteira".
Milagre do Destino
O filme "Milagre do Destino" estreou na TV Globo no dia 24 de fevereiro deste ano e está disponível no catálogo da Globoplay. A história é inspirada na batalha de Marina Alves contra o câncer.
O filme abordou temas como a doação de medula, que Marina recebeu de sua irmã Lumara, a qual ela só soube que existia durante o tratamento da doença, por coincidência do destino.
Dani Gondim interpretou a jornalista Marília Álvarez, em referência à Marina. O roteiro da obra foi somente inspirado na história de Marina Alves e não uma biografia.
A direção ficou por conta de Alexandre Klemperer, vencedor do Emmy de melhor novela com "Caminho das Índias".