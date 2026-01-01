"Vou ter de voltar a trabalhar?": apostadores reagem ao adiamento da Mega da Virada
Após às 23h, houve a informação do adiamento.
A Mega da Virada gerou grande expectativa entre os apostadores, que usaram as redes sociais para comentar, em tom de brincadeira, a frustração com o adiamento do sorteio e os planos que haviam feito caso fossem ganhadores da fortuna.
O sorteio da Mega da Virada e de outras sete loterias foi adiado para esta quinta-feira (1º), às 10h, conforme informou a Caixa Econômica Federal.
Antes do comunicado, os sorteios estavam previstos para as 17h e 22h. Todos foram adiados devido a problemas técnicos, conforme informou a Caixa Econômica Federal.
Na publicação do Diário do Nordeste, apostadores reagiram ao adiamento. Confira alguns comentários:
- Como assim? Vou ter que voltar a trabalhar???? 😮💨
- Às 23h23, eu lendo isso;
- Tudo normal, de volta ao trabalho;
- Só no próximo ano… o sorteio tá longe, viu?;
- E a viagem que já estava marcada para amanhã? E a compra do meu jatinho, vão me indenizar? 😂😂😂;
- Só sei que ainda tenho chance 😂 FELIZ ANO NOVO! 🎉🎆🤑🥂🍾;
- Não adianta adiar, porque eu sei que já ganhei 😂;
- Coincidência? Kkkkkk, nunca aconteceu isso. O jogo era pra ser anulado;
- Galera, ainda temos chance de ganhar no bolão 😂.
CONCURSOS ADIADOS
Além da Mega da Virada, estão marcados para às 10 horas desta quinta-feira (1º de janeiro de 2026) os seguintes sorteios:
- Quina - concurso nº 6916;
- Lotofácil - concurso nº 3576;
- + Milionária - concurso nº 316;
- Dupla Sena - concurso nº 2906;
- Lotomania - concurso nº 2869;
- Super Sete - concurso nº 792.