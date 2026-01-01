Diário do Nordeste
"Vou ter de voltar a trabalhar?": apostadores reagem ao adiamento da Mega da Virada

Após às 23h, houve a informação do adiamento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Loterias Caixa.
Legenda: Todas as loterias foram adiadas para o dia 1º.
Foto: Reprodução/Caixa.

A Mega da Virada gerou grande expectativa entre os apostadores, que usaram as redes sociais para comentar, em tom de brincadeira, a frustração com o adiamento do sorteio e os planos que haviam feito caso fossem ganhadores da fortuna.

O sorteio da Mega da Virada e de outras sete loterias foi adiado para esta quinta-feira (1º), às 10h, conforme informou a Caixa Econômica Federal.

Antes do comunicado, os sorteios estavam previstos para as 17h e 22h. Todos foram adiados devido a problemas técnicos, conforme informou a Caixa Econômica Federal.

Na publicação do Diário do Nordeste, apostadores reagiram ao adiamento. Confira alguns comentários:

  • Como assim? Vou ter que voltar a trabalhar???? 😮‍💨
  • Às 23h23, eu lendo isso;
  • Tudo normal, de volta ao trabalho;
  • Só no próximo ano… o sorteio tá longe, viu?;
  • E a viagem que já estava marcada para amanhã? E a compra do meu jatinho, vão me indenizar? 😂😂😂;
  • Só sei que ainda tenho chance 😂 FELIZ ANO NOVO! 🎉🎆🤑🥂🍾;
  • Não adianta adiar, porque eu sei que já ganhei 😂;
  • Coincidência? Kkkkkk, nunca aconteceu isso. O jogo era pra ser anulado;
  • Galera, ainda temos chance de ganhar no bolão 😂.

CONCURSOS ADIADOS

Além da Mega da Virada, estão marcados para às 10 horas desta quinta-feira (1º de janeiro de 2026) os seguintes sorteios:

  • Quina - concurso nº 6916;
  • Lotofácil - concurso nº 3576;
  • + Milionária - concurso nº 316;
  • Dupla Sena - concurso  nº 2906;
  • Lotomania - concurso nº 2869;
  • Super Sete - concurso nº 792.

 

