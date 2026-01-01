"Vou ter de voltar a trabalhar?": apostadores reagem ao adiamento da Mega da Virada

A Mega da Virada gerou grande expectativa entre os apostadores, que usaram as redes sociais para comentar, em tom de brincadeira, a frustração com o adiamento do sorteio e os planos que haviam feito caso fossem ganhadores da fortuna.

O sorteio da Mega da Virada e de outras sete loterias foi adiado para esta quinta-feira (1º), às 10h, conforme informou a Caixa Econômica Federal.

Antes do comunicado, os sorteios estavam previstos para as 17h e 22h. Todos foram adiados devido a problemas técnicos, conforme informou a Caixa Econômica Federal.

Na publicação do Diário do Nordeste, apostadores reagiram ao adiamento. Confira alguns comentários:

Como assim? Vou ter que voltar a trabalhar???? 😮‍💨

Às 23h23, eu lendo isso;

Tudo normal, de volta ao trabalho;

Só no próximo ano… o sorteio tá longe, viu?;

E a viagem que já estava marcada para amanhã? E a compra do meu jatinho, vão me indenizar? 😂😂😂;

Só sei que ainda tenho chance 😂 FELIZ ANO NOVO! 🎉🎆🤑🥂🍾;

Não adianta adiar, porque eu sei que já ganhei 😂;

Coincidência? Kkkkkk, nunca aconteceu isso. O jogo era pra ser anulado;

Galera, ainda temos chance de ganhar no bolão 😂.

CONCURSOS ADIADOS

Além da Mega da Virada, estão marcados para às 10 horas desta quinta-feira (1º de janeiro de 2026) os seguintes sorteios: