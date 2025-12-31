Paolla Oliveira pode retornar ao posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2027

Paolla Oliveira pode retornar em breve ao posto de rainha de bateria da Grande Rio. Nos bastidores, pessoas ligadas à agremiação comentam a possibilidade para o ano de 2027.

A chance do retorno pode ainda estar ligada ao término do namoro entre Paolla e o cantor Diogo Nogueira.

Isso porque, o ex-namorado teria fracassado nas duas vezes em que tentou emplacar um samba na escola.

O casal esteve junto durante cinco anos e anunciou o término nas últimas semanas.

Para o ano de 2026 o nome de Virginia está confirmado como rainha de bateria da Grande Rio.

Mas Paolla, não deve ficar de fora do Carnaval no próximo ano.

RAINHA DE HONRA

A atriz deve desfilar como Rainha de Honra em 2026. Mas, até o momento, não há detalhes de como essa participação funcionará.

Enquanto isso, Virginia segue ensaiando para ter samba no pé e ficar mais próxima aos músicos.