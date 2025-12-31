Diário do Nordeste
Paolla Oliveira pode retornar ao posto de rainha de bateria da Grande Rio em 2027

Para 2026, o posto está confirmado para Virginia.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:11)
Zoeira
paolla oliveira repassando coroa para virginia.
Legenda: Virginia é a atual rainha da Grande RIo.
Foto: Paulo Tauil/AgNews

Paolla Oliveira pode retornar em breve ao posto de rainha de bateria da Grande Rio. Nos bastidores, pessoas ligadas à agremiação comentam a possibilidade para o ano de 2027.

A chance do retorno pode ainda estar ligada ao término do namoro entre Paolla e o cantor Diogo Nogueira.

Isso porque, o ex-namorado teria fracassado nas duas vezes em que tentou emplacar um samba na escola.

O casal esteve junto durante cinco anos e anunciou o término nas últimas semanas.

Para o ano de 2026 o nome de Virginia está confirmado como rainha de bateria da Grande Rio.

Mas Paolla, não deve ficar de fora do Carnaval no próximo ano.

RAINHA DE HONRA

A atriz deve desfilar como Rainha de Honra em 2026. Mas, até o momento, não há detalhes de como essa participação funcionará.

Enquanto isso, Virginia segue ensaiando para ter samba no pé e ficar mais próxima aos músicos.

 

 

