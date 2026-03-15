Os melhores looks do Oscar 2026

O Oscar tem um gosto diferente esse ano e, mais de um motivo (na verdade, quatro), para ser assistido. Quem já acompanha esta coluna desde o ano passado sabe que a gente adora acompanhar o tapete vermelho e ver os looks das celebridades.

Este ano a gente tem presenças brasileiras com todo o seu molho e a mais importante de todas: uma fortalezense.

Vamos começar por ela, Geanne Albuquerque, fortalezense que também está em “O Agente Secreto”, veste Arthur Leovegildo, designer do Crato. O vestido é feito do reaproveitamento de resíduos têxteis e totalmente construído à mão, o que representa bem a nossa moda e nossa habilidade têxtil.

Legenda: Alice Carvalho no tapete vermelho do Oscar 2026. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Seguindo a Geanne, vamos falar dela que também tem entregado ótimos looks e cheios de significado, Alice Carvalho.

Alice veste Normando, marca amazônica, já conhecida dos tapetes vermelhos. O vestido foi feito sob medida e tem uma pegada de alfaiataria sexy, feito da mistura de duas fibras cultivadas na Amazônia, a juta e a malva amazônica. Uma coisa meio Schiaparelli amazônica, na minha humilde opinião.

Legenda: Wagner concorre à categoria de Melhor Ator no Oscar 2026. Foto: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

E agora, ele: o baiano. A verdade é que Wagner Moura tem entregado ótimos looks nas premiações e hoje não foi diferente. Wagner escolheu um smoking de modelagem ampla com camisa branca sem gola e um broche discreto, uma escola clássica com toque contemporâneo.

Agora, vamos às celebridades internacionais, começando pela atriz norueguesa Renate Reinsve. Ela ficou conhecida pelos looks simples, minimalistas mas com ótimo caimento, hoje escolheu dar uma pitada sexy com um vestido vermelho da marca Louis Vuitton.

Legenda: Pedro Pascal no tapete vermelho do Oscar 2026 Foto: ANGELA WEISS / AFP

O nosso namorado, Pedro Pascal, é mestre em vestir produções inusitadas e sem blazer. Porque é isso, né? Você não precisa de um blazer ou traje completo para estar bem vestido na noite mais importante do cinema.

Legenda: Damson Idris no tapete vermelho do Oscar 2026 Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Ele também é uma grande influência no uso de acessórios chamativos de forma super criativa, como uma forma de quebrar regras e de refletir sua personalidade única.

Aproveitando o embalo, vamos falar do look mais autêntico desse tapete vermelho. Damson Idris usa um terno com lapelas de pele e um broche de diamantes desenhado por ele mesmo.

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O look é sofisticado, mas com um toque divertido para trazer um pouco da sua personalidade ao look.

Para finalizar, vamos ao único look de uma mulher grande que, além de tudo, está grávida e mostra que as produções delas podem ser ousadas.

Legenda: Wunmi Mosaku Foto: AFP

Wunmi Mosak usa um vestido com recortes assimétricos, todo de paetês, marcando cada curva do seu corpo. É sexy, é sofisticado e é apropriado para o corpo que o está vestindo (independente de como ele seja).