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Os melhores looks do Oscar 2026

Hoje é dia de celebrar e de acompanhar o Oscar 2026, não só porque temos o Brasil indicado em 4 categorias, mas também porque é sempre tem bons looks.

Escrito por
Elaine Quinderé verso@svm.com.br
(Atualizado às 22:38)
Elaine Quinderé
Legenda: Cearense Geane Albuquerque acompanha o Oscar como parte do elenco do filme "O Agente Secreto".
Foto: Reprodução/Instagram @ageannealbuquerque.

O Oscar tem um gosto diferente esse ano e, mais de um motivo (na verdade, quatro), para ser assistido. Quem já acompanha esta coluna desde o ano passado sabe que a gente adora acompanhar o tapete vermelho e ver os looks das celebridades.

Este ano a gente tem presenças brasileiras com todo o seu molho e a mais importante de todas: uma fortalezense.

Vamos começar por ela, Geanne Albuquerque, fortalezense que também está em “O Agente Secreto”, veste Arthur Leovegildo, designer do Crato. O vestido é feito do reaproveitamento de resíduos têxteis e totalmente construído à mão, o que representa bem a nossa moda e nossa habilidade têxtil.

Pessoa em um tapete vermelho posando diante de um painel com a palavra “OSCARS”. A pessoa veste um vestido longo estruturado em tom bege, com ombros marcados, mangas compridas e saia volumosa que se espalha pelo chão. O tecido tem textura semelhante a brocado. No lado do peito há um detalhe metálico decorativo em forma de borboleta.
Legenda: Alice Carvalho no tapete vermelho do Oscar 2026.
Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Seguindo a Geanne, vamos falar dela que também tem entregado ótimos looks e cheios de significado, Alice Carvalho.

Alice veste Normando, marca amazônica, já conhecida dos tapetes vermelhos. O vestido foi feito sob medida e tem uma pegada de alfaiataria sexy, feito da mistura de duas fibras cultivadas na Amazônia, a juta e a malva amazônica. Uma coisa meio Schiaparelli amazônica, na minha humilde opinião.

Pessoa em pé sobre um tapete vermelho, diante de um painel claro com a palavra “OSCARS” em grandes letras. A pessoa veste um terno preto de corte clássico com uma camisa branca de gola estruturada. No paletó, há um broche metálico em formato abstrato composto por pequenas esferas conectadas. A iluminação é quente, e ao lado há uma estrutura vertical com painéis translúcidos dourados.
Legenda: Wagner concorre à categoria de Melhor Ator no Oscar 2026.
Foto: ARTURO HOLMES / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP.

E agora, ele: o baiano. A verdade é que Wagner Moura tem entregado ótimos looks nas premiações e hoje não foi diferente. Wagner escolheu um smoking de modelagem ampla com camisa branca sem gola e um broche discreto, uma escola clássica com toque contemporâneo.

Agora, vamos às celebridades internacionais, começando pela atriz norueguesa Renate Reinsve. Ela ficou conhecida pelos looks simples, minimalistas mas com ótimo caimento, hoje escolheu dar uma pitada sexy com um vestido vermelho da marca Louis Vuitton.

Pedro Pascal no tapete vermelho do Oscar 2026
Legenda: Pedro Pascal no tapete vermelho do Oscar 2026
Foto: ANGELA WEISS / AFP

O nosso namorado, Pedro Pascal, é mestre em vestir produções inusitadas e sem blazer. Porque é isso, né? Você não precisa de um blazer ou traje completo para estar bem vestido na noite mais importante do cinema.

Damson Idris no tapete vermelho do Oscar 2026
Legenda: Damson Idris no tapete vermelho do Oscar 2026
Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP

Ele também é uma grande influência no uso de acessórios chamativos de forma super criativa, como uma forma de quebrar regras e de refletir sua personalidade única.

Aproveitando o embalo, vamos falar do look mais autêntico desse tapete vermelho. Damson Idris usa um terno com lapelas de pele e um broche de diamantes desenhado por ele mesmo.

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O look é sofisticado, mas com um toque divertido para trazer um pouco da sua personalidade ao look.

Para finalizar, vamos ao único look de uma mulher grande que, além de tudo, está grávida e mostra que as produções delas podem ser ousadas.

Wunmi Mosaku no tapete vermelho do Oscar 2026
Legenda: Wunmi Mosaku
Foto: AFP

Wunmi Mosak usa um vestido com recortes assimétricos, todo de paetês, marcando cada curva do seu corpo. É sexy, é sofisticado e é apropriado para o corpo que o está vestindo (independente de como ele seja).

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