Atriz de ‘O Agente Secreto’ vai à cerimônia do Oscar com vestido assinado por designer do Crato

A atriz cearense Geane Albuquerque escolheu um vestido assinado por Arthur Leovegildo, designer do Crato, na região do Cariri, para acompanhar a cerimônia do Oscar, neste domingo (15). Ela faz parte do elenco do filme “O Agente Secreto”, que concorre em quatro categorias da premiação máxima do cinema.

Direto de Los Angeles, nos Estados Unidos, Geane compartilhou fotos com o look para a festa nas redes sociais. Segundo a publicação, o vestido é resultado de uma pesquisa voltada ao reaproveitamento de resíduos têxteis, sendo totalmente construído à mão.

“Para o Oscar, o look de Geane nasce de um gesto de identidade e origem — um diálogo entre moda, território e trajetória artística”, evidencia a postagem.

Veja também Zoeira Brasileiros chegam ao Oscar 2026; veja imagens do tapete vermelho Zoeira Estrelas internacionais manifestam apoio a ‘O Agente Secreto’ no Oscar

Em “O Agente Secreto”, Geane dá vida à Elisângela, uma funcionária pública que trabalha com o protagonista Marcelo, personagem de Wagner Moura na trama. A cearense é natural de Fortaleza, mas foi criada em Caucaia.

CEARENSE COM LOOKS DO CEARÁ

Legenda: Robério Diógenes, ator de "O Agente Secreto", também posou no tapete vermelho. Foto: FREDERIC J. BROWN / AFP.

Geane não é a única representante do Ceará no Oscar. O ator Robério Diógenes também acompanha a cerimônia e foi um dos primeiros a passar pelo tapete vermelho em Los Angeles.

Natural de Parambu, no Sertão dos Inhamuns, Robério Diógenes optou por um visual do estilista Fabinho Carraras, também cearense.

No filme de Kleber Mendonça Filho, Robério interpreta o delegado Euclides, um profissional fora da lei, envolvido em esquemas violentos e que cruza o caminho do protagonista.