Shakira no Rio: esquema de segurança dará apoio a 2 milhões de pessoas para show em Copacabana

O Governo do Rio de Janeiro preparou um vasto esquema de atendimento ao público para antes, durante e depois do show da artista colombiana Shakira, que se realizará neste sábado (2) na Praia de Copacabana.

A expectativa de público do governo fluminense é de que pelo menos 2 milhões de pessoas estejam na orla carioca durante o show.

Polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal estarão no local. Haverá uma estrutura especial para oferecer apoio efetivo aos fãs, em casos de identificação de quaisquer tipos de irregularidades em Copacabana, incluindo furtos, assaltos e emergências médicas.

A tenente-coronel da Polícia Militar (PM) Cláudia Moraes, porta-voz da corporação, sinaliza que os fãs que estiverem na orla do Leme e de Copacabana poderão procurar apoio das forças de segurança.

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"A presença da polícia é massiva, bem visível e acessível em qualquer ponto do bairro, principalmente na orla", declara, acrescentando que haverá agentes posicionados em toda a extensão do evento, nas proximidades do Hotel Copacabana Palace.

Para registro de ocorrência, o público poderá se dirigir à 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana), que funcionará como central de flagrantes, ou à 13ª Delegacia de Polícia (Ipanema). Também estará disponível a Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), que receberá bases temporárias de unidades especializadas da polícia.

Violência contra a mulher será prioridade; água gelada será distribuída gratuitamente

Os casos de violência contra a mulher serão uma das prioridades do evento. Eles poderão ser registrados na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), enquanto situações envolvendo crianças e adolescentes serão atendidas pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Crimes de intolerância poderão ser direcionados para a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI). Haverá também um posto avançado do Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos (JETGE), com equipe voltada para agilizar o atendimento de possíveis ocorrências no próprio local do evento.

A megaoperação garante água gelada gratuita para atender os fãs, devido ao forte calor no Rio de Janeiro.

As dicas práticas para quem vai a Copacabana assistir ao show da Shakira envolvem: