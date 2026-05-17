João Vicente de Castro toma bronca de Chay Suede após expor história de 'imitão'

João Vicente de Castro admitiu que tomou bronca de Chay Suede após insinuar que outro ator "imita" o galã da Globo.

O assunto foi mencionado no podcast "Não Importa", que João Vicente apresenta com Gregório Duvivier.

"Ele [Chay] me mandou mensagem: 'Por que você fez isso? Eu estava quieto em casa'. Ele estava dormindo e, de repente, foi colocado no centro de uma fofoca que nem foi ele que fez", contou o humorista.

Em episódio anterior, João Vicente disse que Chay reclama de um outro ator que imitaria tudo o que ele faz, inclusive, o jeito de atuar. "Ele é obcecado", comentou, sem dizer nomes.

O apresentador, depois, reconheceu que errou por não contar a história inteira. "A internet parou para descobrir quem é esse ser humano copião. Fiz uma coisa de que me arrependo, realmente. Cometi uma infração social, que é quando você conta uma fofoca pela metade", brincou.

Gregório comentou ainda que dificilmente Chay falaria sobre o assunto publicamente.

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Nova novela das 9

Chay Suede protagoniza a próxima novela das 21 horas, "Quem Ama Cuida", que estreia nesta segunda-feira (18).

O ator fará o mocinho Pedro, par romântico de Adriana, interpretada por Letícia Colin.