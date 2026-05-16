CAPTEI: MG Iguauto abre as portas e aposta na nova era da mobilidade elétrica no Ceará

A nova era da mobilidade ganhou endereço em Fortaleza. O Grupo Iguauto celebrou, na noite de quarta-feira (14), a inauguração da MG Iguauto, primeira concessionária da britânica MG Motor no Ceará.

Legenda: Um brinde ao novo empreendimento do Grupo Iguauto! Foto: LC Moreira

O evento reuniu empresários, convidados e nomes do mercado automotivo no espaço, no Salinas.

Legenda: Guilherme, Marcelo e Raquel Freire, Yong Lee, Frederico Geraldino e Arthur Freire Foto: LC Moreira

Legenda: João Fiúza, Miguel Figueiredo, Roberto Otto e Alberto Figueiredo Foto: LC Moreira

Fundada em 1924 na Inglaterra e hoje integrante da gigante chinesa SAIC Motor, a MG desembarca na capital com foco em tecnologia, conectividade e mobilidade elétrica premium. O DNA britânico deu a senha pro som: a banda Rubber Soul embalou o evento com clássicos dos Beatles.

Legenda: Um modelo MG4, apresentado no evento Foto: LC Moreira

Legenda: Detalhes do painel do MG4 Foto: LC Moreira

A estreia também marcou os 40 anos do Grupo Iguauto, que amplia seu portfólio no Estado com uma das marcas mais comentadas do setor automotivo global.

Legenda: Germano Albuquerque, Germano Belchior, Igor Figueiredo, Leo Cadore e Beto Ary Foto: LC Moreira

Um welcome sofisticado ao futuro. Confira os registros da noite pelas lentes de LC Moreira.

Legenda: Igor Figueiredo, Marcelo Freire, Tamires de Oliveira e Albeto Figueiredo Filho Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto Figueiredo Filho, Alex Magalhães e Igor Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Alberto Filho e Alberto Figueiredo Neto Foto: LC Moreira

Legenda: Demontier Linhares e Matheus Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: A banda Rubber Soul embalou o evento ao som de clássicos dos Beatles Foto: LC Moreira

Legenda: MG Cybesrter: outra das atrações da nova concessionária Foto: LC Moreira

Legenda: Por dentro da máquina Foto: LC Moreira

Legenda: Cleírton Pessoa, Marcelo Freire, Alex Magalhães e Jota Pompilho Foto: LC Moreira

Legenda: Yong Lee, Fábio Clemente e Marcelo Freire Foto: LC Moreira

Legenda: César Lima, Alberto Figueiredo Filho e Tony de Sá Foto: LC Moreira

Legenda: Alex Magalhães, Fernando Pontes e Cleírton Pessoa Foto: LC Moreira

Legenda: Tassia Ponte, Jéssica e Pedro Thé Foto: LC Moreira

Legenda: Luiza Lima, Tainá, Thiago e Levi Vieira, Foto: LC Moreira

Legenda: MG Iguauto reuniu quem conhece de perto a marca do grupo Foto: LC Moreira

Legenda: Elaine Cristina, Dalene Matos e Greiciana Santos Foto: LC Moreira

Legenda: Arthur Freire e Gabriella Soares Foto: LC Moreira

Legenda: Guilherme, Raquel, Marcelo e Arthur Freire Foto: LC Moreira