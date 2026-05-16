CAPTEI: MG Iguauto abre as portas e aposta na nova era da mobilidade elétrica no Ceará

A nova era da mobilidade ganhou endereço em Fortaleza. O Grupo Iguauto celebrou, na noite de quarta-feira (14), a inauguração da MG Iguauto, primeira concessionária da britânica MG Motor no Ceará.
O evento reuniu empresários, convidados e nomes do mercado automotivo no espaço, no Salinas.
Fundada em 1924 na Inglaterra e hoje integrante da gigante chinesa SAIC Motor, a MG desembarca na capital com foco em tecnologia, conectividade e mobilidade elétrica premium. O DNA britânico deu a senha pro som: a banda Rubber Soul embalou o evento com clássicos dos Beatles.
A estreia também marcou os 40 anos do Grupo Iguauto, que amplia seu portfólio no Estado com uma das marcas mais comentadas do setor automotivo global.
Um welcome sofisticado ao futuro. Confira os registros da noite pelas lentes de LC Moreira.