Fábio Porchat grava vídeo ironizando título de 'persona non grata': 'enche meu peito de orgulho'

O apresentador Fábio Porchat publicou um vídeo, na noite desta quinta-feira (14), ironizando a possibilidade de receber o título de "persona non grata". O humorista debochou da situação, chegando a agradecer pela honraria, após a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) aprovar projeto de lei com esse intuito.

"Eu tenho mais de 20 anos de carreira, eu já ganhei prêmio, eu nunca podia imaginar que eu fosse conseguir chegar nesse lugar. Deputado chateado comigo é um negócio que enche meu peito de orgulho", disse, antes de agradecer aos deputados que votaram pela aprovação do projeto.

"Poderiam estar debatendo segurança pública do Rio, quem vai ser o governador, não tem governador, que eu vi agora. Podiam estar atrás de milícia, de levar saneamento básico para as comunidades, mas, não, eles estão pensando em mim. Não é para qualquer um, gente". Fábio Porchat Humorista

Em vídeo, ainda brincou questionando sobre quem pode dizer ser "persona non grata" pela Alerj. " Flordelis não é. Os irmãos Brasão comandaram a Alerj, até, e mandaram matar a Marielle (Franco), não são. Fabrício Queiroz, que é um querido, que está sumido agora", destacou.

Ao citar que projeto de lei ainda passará pelo Plenário, precisando de 41 votos, Porchat deixou seu apelo, pedindo por essa chance. Segundo ele, caso ganhe o título, seguirá fazendo vídeo de comédia e "xingando político filha da puta".

"Não vou parar. Quero chegar aonde nenhum comediante nunca chegou, eu conto com vocês do fundo do coração. Obrigada, obrigada!", agradeceu ao fim.

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O que é persona non grata?

A expressão é comumente utilizada no âmbito da diplomacia internacional, indicando que uma autoridade ou pessoa não é bem-vinda em um país ou instituição.

Contrário ao projeto, o deputado Carlos Minc apontou que o uso do instrumento no caso de Porchat “não se aplica”. “Um deputado tem o direito de achar que um personagem é nocivo para a sociedade, mas isso não é uma lei”, explicou o parlamentar, segundo o Uol.

Ainda assim, o aval da CCJ leva a proposta para votação no plenário, onde precisa de maioria simples entre quórum mínimo de 36 deputados para ser aprovada. Caso isso ocorra, o governador deve sancionar ou vetar o texto.