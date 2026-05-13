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Influenciadora cearense com doença rara revela metástase e diagnóstico terminal

Com metástase óssea, Karine de Sousa realiza tratamento à base de morfina para suportar dores intensas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem da influenciadora digital Karine de Sousa, cearense com doença rara revela diagnóstico terminal.
Legenda: Karine de Sousa apresentou metástase nos ossos.
Foto: Reprodução/Instagram.

A influenciadora cearense Karine de Sousa, que convive com uma rara doença de pele chamada xeroderma pigmentoso, revelou ter recebido um diagnóstico médico sem cura. Na terça-feira (12), ela publicou um vídeo para dar detalhes sobre o assunto, aparecendo ao lado do marido, muito emocionada. "Me tornei uma paciente paliativa em fase terminal", escreveu na legenda do vídeo.

Após sentir fortes dores, Karine revelou que fez um PET Scan, exame de imagem de alta tecnologia para detectar câncer, e descobriu estar com metástase óssea.

"É praticamente no corpo todo. Infelizmente, está em um estado muito avançado, que para a medicina não tem mais jeito, não tem mais cura. A médica me deu a probabilidade de vida de seis meses a dois anos. Esse diagnóstico me deixou extremamente abalada, sem chão", afirmou. 

Karine disse há vários meses vinha "sentindo crises horríveis de dores" e descobriu o diagnóstico há menos de um mês.

Radioterapia e tratamento com morfina

Devido à metástase nos ossos, Karine tem sentido muitas dores. "Essas dores têm tirado meu sono, minha paz, minha alegria de viver. Tudo dói. Parece que eu estou me desmontando por dentro", relatou.

Para reduzir as dores, ela tem feito tratamento à base de morfina e outras medicações. Além disso, iniciou a radioterapia e logo deve começar a quimioterapia. O antigo tratamento da imunoterapia que Karine fazia foi interrompido, por não fazer mais sentido. 

"Eu recebi o pior diagnóstico da minha vida. Tem sido muito difícil assimilar e entender. Como vocês sabem, é uma vida inteira de luta e de muito sofrimento, de tentativas, de permanecer aqui, de se reconstruir, a cada notícia, a cada diagnóstico e esse é o que me deixou extremamente abalada e sem forças, até pra poder falar, até para poder reagir". 
Karine de Sousa
Influenciadora

Para ela, o pior é a dor emocional de saber que não há como reverter o caso. Aos seguidores, pediu para continuarem orando por sua vida. 

"Quero continuar vivendo. Infelizmente, por conta dessas dores, ela está me limitando muito. Vou continuar sendo a Kah forte, sorridente, mesmo diante de tanta luta, transmitindo inspiração para todos vocês. Vou continuar aqui, firme e forte. Enquanto eu tiver forças, vou continuar lutando, eu não vou desistir. Eu não acredito que o meu fim vai ser esse", afirmou ao fim do vídeo.

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No Instagram, além de mostrar a rotina com a doença, a cearense costuma compartilhar o dia a dia com a filha Zaya, que nasceu em janeiro de 2023, fruto do relacionamento com Edmilson Alcântara.

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