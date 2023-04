Influenciadora cearense com doença rara pede ajuda para custear tratamento contra perda de visão

A influenciadora digital cearense Karine Sousa, que tem uma doença rara de pele chamada xeroderma pigmentoso, pediu ajuda aos seguidores, através de um vídeo publicado nesta quarta-feira (19) no Instagram, para custear um tratamento que a ajudará a não perder a visão.

A doença de pele que Karine tem atinge a visão, e desde os 9 anos ela não enxerga com o olho esquerdo. Agora a influenciadora passa por um tratamento com um colírio para não perder a visão do olho direito. De acordo com ela, o colírio custa, em média, R$ 288, além de ser um medicamento manipulado e que só é encontrado em São Paulo. Ela tem que usar dois frascos do medicamento por mês, por seis meses, totalizando 12 colírios.

“Em 2016, perdi quase 90% da visão do olho direito também, porém com a ajuda de um colírio conseguimos reverter o caso, melhorando a visão para 65%. O custo desses colírios são muito altos e não consigo arcar. Na época entrei na Justiça, consegui alguns, depois de muita luta. Porém, não tinha e nem tenho tempo para esperar pela Justiça, o tratamento precisa ser feito urgentemente”, explicou ela no Instagram.

“Depois do uso do colírio por alguns anos, fizemos uma pausa devido à melhora. Só que desde o ano passado começou a piorar novamente, e mais uma vez vou precisar fazer o tratamento com os colírios, mas infelizmente não tenho condições de arcar com os valores. Queria pedir a ajuda de vocês mais uma vez! Em meio a tantas lutas travadas referente a essa doença, meu maior medo é perder totalmente a visão”, acrescentou.

Xeroderma pigmentoso

O xeroderma pigmentoso, ou "doença do sol", é uma condição genética rara causada por uma deficiência no DNA do paciente, que se torna incapaz de reparar qualquer dano causado pela radiação ultravioleta na pele, nos olhos e na mucosas.

No Instagram, além de mostrar sua rotina com a doença, ela compartilha o dia a dia com a filha Zaya, que nasceu em janeiro deste ano, fruto do relacionamento da influenciadora com Edmilson Alcântara.