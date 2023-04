Helen Ganzarolli lamenta golpe de R$ 2,5 milhões praticado por ex-namorado: 'dor'

Após revelar que o ex-namorado, César Henrique, deixou um rombo milionário em sua conta, de cerca de R$ 2,5 milhões, Helen Ganzarolli voltou a falar sobre o assunto nesta quarta-feira (19), em vídeo publicado no Instagram.

“Mais de 20 anos de televisão, eu nunca me envolvi em escândalo, quem me conhece sabe o tanto que eu preservo a minha vida pessoal. Primeiramente, esclarecer que não existe um ex-marido porque eu nunca fui casada. Sim, eu namorei uma pessoa por muitos anos, e sofri um golpe financeiro grande! Mas sofri um golpe também emocional, e quem convive comigo sabe com isso tem me causado dor”, disse a apresentadora no vídeo.

Na legenda da publicação, Helen afirmou acreditar na justiça. “Sim, sou umas das vítimas. E a dor e o sofrimento que isso me causou emocionalmente e ainda vem causando é grande. Ainda mais por uma pessoa que namorei por anos. Mas estou seguindo minha vida com força e fazendo o que mais amo que é trabalhar. Bora!!! Sou guerreira e sempre fui”, finalizou.

Nos comentários, ela recebeu apoio de famosos como a ex-BBB Gabi Martins. “Estamos com você, amiga”, publicou.

Helen também ganhou mensagens carinhosas de amigos e fãs. “Força amiga! A justiça divina não falha. Confia e entrega tudo a Deus, ele quem abre e fecha todas as portas! Você é incrível”, escreveu uma amiga.

Golpe

Helen não é a única que acusa o ex-namorado de golpe. O empresário do ramo de futebol Júnior Mendonza culpabiliza César Henrique de ter lhe dado um golpe no valor de R$ 1,54 milhão, por uma venda falsa de um carro de luxo.