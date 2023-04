Helen Ganzarolli confirma golpe milionário de ex-companheiro: 'eu sou uma vítima'

A modelo e apresentadora Helen Ganzarolli confirmou nesta terça-feira (18) que foi vítima de um golpe milionário do ex-companheiro César Henrique Kuratomi. Sem citar o valor perdido, a contratada do SBT fez o relato ao programa A Tarde é Sua, da Rede TV.

"Não foi uma coisa pequena, foi algo grande. E o meu valor foi estrondoso, não foi pequeno. Eu fui, eu cobrei, esperei, mas meu advogado está tomando as providências", explicou. Em maio de 2022, o ex-noivo de Flávia Pavanelli acusou o ex-companheiro de Helen de golpe milionário.

Helen também explicou que está abalada com o prejuízo que põe em risco sua fortuna dos seus quase 20 anos de trabalho no SBT. "Foi um golpe e eu sou uma vítima. Eu sempre trabalhei honestamente, sempre procurei andar na linha e isso tá me fazendo mal a cada dia, mas tenho certeza que vou conseguir me reerguer", contou. O programa ainda informou que ela pode ter perdido R$ 2,5 milhões.

GOLPE EM EX-NOIVO DE PAVANELLI

O empresário do ramo de futebol Júnior Mendonza acusa o também empresário César Kuratomi de ter lhe dado um golpe no valor de R$ 1,54 milhão, por uma venda falsa de um carro de luxo.

Os envolvidos são, respectivamente, o ex-noivo da atriz Flávia Pavanelli e o marido de Helen Ganzarolli, ambas contratadas do SBT. As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Segundo o jornalista, César havia prometido a Júnior a venda de uma Land Rover Vogue modelo 2022. Após várias desculpas sobre a entrega do veículo, Mendonza entrou em contato com a montadora e descobriu que não havia um valor exato para o veículo no Brasil, já que o modelo não havia sido lançado em território nacional.

César Kuratomi, por sua vez, contou à coluna que tudo estava sendo resolvido até esta sexta-feira (20). Ele disse que de fato houve atraso na devolução do dinheiro, mas que ele e Júnior são amigos.