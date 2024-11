Luciano Huck chega ao Ceará para entregar prêmio milionário a telespectador de Alcântaras

O apresentador Luciano Huck chegou ao Ceará, nesta sexta-feira (22), para entregar um prêmio milionário, da iniciativa 'Familhão', a um telespectador do município de Alcântaras, a 261 km de Fortaleza, no Interior do Ceará. Nas redes sociais, o comunicador anunciou que estará às 16h na em frente à igreja matriz para revelar quem é o novo milionário ou milionária da cidade. Na ocasião, um morador vai receber R$ 1 milhão em barra de ouro.

A premiação do 'Familhão' é uma das principais ferramentas da Globo para distribuir valiosos prêmios ao público da emissora.

Segundo Huck, o cantor Zé Vaqueiro vai se juntar a ele e também estará presente para a entrega do prêmio. O artista já estava no Ceará para as gravações da temporada especial de verão do programa 'Caldeirão com Mion', de Marcos Mion, no Beach Park, que ocorreram na quinta (21). "E eu vou ter um reforço de peso, hein? Zé Vaqueiro está na área. Então, sou eu e o Zé Vaqueiro, às 4h da tarde! Tô chegando", revelou o apresentador.

Veja também Zoeira Especial de verão do 'Caldeirão com Marcos Mion' tem gravações no Ceará Zoeira Virginia Fonseca mostra detalhes da decoração de Natal luxuosa em mansão; veja fotos

Nesta manhã, Luciano Huck publicou Stories no Instagram para anunciar a vinda ao Estado. "Estou aqui em São Paulo, decolando para Alcântaras, no Ceará. O novo milionário ou milionária do Familhão é de Alcântaras. Alô, Alcântaras e região, ali perto de Sobral, hoje, às 16h da tarde, eu vou estar em frente à igreja matriz, para anunciar quem é o novo milionário ou milionária da cidade", afirmou.

Ainda na rede social, Huck compartilhou parte do percurso da viagem ao Ceará. O comunicador pegou um voo de São Paulo até Sobral. "Nessa primeira etapa, pousando em Sobral. Ceará, cheguei, hein? Daqui vou pegar um carro para ir pra Alcântaras. Já, já, estou chegando", descreveu.

Legenda: Story de Luciano Huck após desembarque em Sobral Foto: Reprodução/Instagram

Familhão

Criado em 2024, o Familhão é uma das maiores plataformas da Globo para distribuir prêmios milionários para os telespectadores. A cada mês, durante o 'Domingão com Huck', Luciano vai até a casa de um cliente do Familhão para torná-lo milionário. Fãs de todo o Brasil podem participar.

Pagando R$ 20 por mês, o participante ganha 1 número da sorte para ter a chance de ganhar R$ 1 milhão em barra de ouro, créditos no lojão para trocar por produtos ou cupom para ter créditos, vantagens ou descontos na plataforma.