CAPTEI: Sob o Brilho dos 35 - Rhanna Monteiro Costa faz uma Festa para Lembrar! Confira todos os motivos!

A comemoração dos 35 anos da pediatra Rhanna Monteiro Costa foi um verdadeiro espetáculo de amor e celebração.

A festa aconteceu no Palatium Lounge. Por lá, familiares e amigos íntimos em uma noite inesquecível e cheia de emoções.

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Rhanna, ao lado de seu marido, o reconhecido professor de redação que tem a melhor didática e a melhor fórmula para aprovação nas universidades, Diego Pereira, e do pequeno Dieguinho, protagonizou momentos de alegria genuína.

Legenda: Rhanna Monteiro Costa, Dieguinho e Diego Pereira Foto: Rafael Pontes

Vestida de Tici Sampaio e de si mesma, a aniversariante entrou num tubinho de paetês com plumas laranjas. Cabelos presos e beleza para estourar. Brilhava! Divou. Ponto parágrafo.

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Bolo Fest Bolos Foto: Rafael Pontes

Matheus Cavalcante assinou o cerimonial.

Legenda: Rhanna Monteiro Costa, Matheus Cavalcante e Diego Pereira Foto: Rafael Pontes

Animando a festa como sempre, cada vez mais linda, chique e no pique, a vibrante de Sandrinha. Depois, banda Sacode com Tony Guerra.

Legenda: Sandrinha, Rhanna Monteiro Costa e Diego Pereira Foto: Rafael Pontes

Legenda: Sandrinha e Rhanna Foto: Rafael Pontes

Legenda: Tony Guerra no Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Energia não faltou a Rhanna para comemorar o novo ciclo. Exalou beleza, gratidão, felicidade e realização.

Legenda: Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Outro ponto alto da celebração foi o discurso de Diego Pereira. Conhecido por seu talento nas letras, ele conquistou os convidados com palavras apaixonadas e persuasivas, reafirmando seu afeto eterno por Rhanna. Por fim, o professor decidiu arrasar: soltou a voz com “eu vou sempre cuidar de você”, um hit do Aviões do Forró. Puxou a Rhanna pro arrasta-pé agarradinho, como se estivesse em um clipe romântico! A aniversariante lá, se derretendo e ganhando um mega boost no coração! Pode anotar: esse professor sabe, além de garantir vagas nas universidades, sabe fazer acontecer!

Legenda: Diego Pereira Foto: Rafael Pontes

Legenda: Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Diego canta “eu vou sempre cuidar de você” Foto: Rafael Pontes

Legenda: Rhanna e Diego Foto: Rafael Pontes

Vem ver as fotos de Rafael Pontes:

Legenda: Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Rhanna Monteiro Costa e Diego Pereira Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Rhanna e Manu Feitosa Foto: Manu Feitosa

Legenda: Monique e Manu Feitosa Foto: Manu Feitosa

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Diego Pereira Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes

Legenda: Aniversário Rhanna Monteiro Costa Foto: Rafael Pontes