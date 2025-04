60 anos da TV Globo: emissora anuncia nova abertura do 'Fantástico' e documentário sobre Glória Maria; veja novidades

O aniversário de 60 anos da TV Globo só é comemorado no dia 26 de abril, mas a programação montada pela emissora para celebrar a data promete ser extensa e cheia de novidades. Algumas delas foram anunciadas na tarde desta quarta-feira (2), como a estreia de uma nova abertura para o "Fantástico" e até um documentário especial em homenagem à jornalista Glória Maria.

Em evento especial no Rio de Janeiro, William Bonner apresentou as novas apostas da emissora para este ano.

Sobre a abertura do 'Show da Vida', o apresentador diz que o grande desafio foi "reverenciar o passado, mas flertar com o futuro, agora".

Um dos programas mais consagrados da casa, o Fantástico vai aproveitar a data para celebrar de diversas maneiras, com estreias especiais. "Os criadores do filme "Intocáveis" desenvolveram um formato para a TV, que já foi adaptado em 14 países, o Brasil vai ser o 15º com o Fantástico. Nele, famosos serão entrevistadas por pessoas com espectro autista", revelou Bonner.

Ainda no evento, o apresentador destacou as ações tecnológicas da televisão, e a dedicação da Globo com a TV 3.0, novo padrão de televisão aberta interativa. "A Globo está totalmente mergulhada nisso, em pesquisas e desenvolvimento que vão revolucionar a relação de cada um de nós, espectadores, com a televisão. E vai significar também uma revolução, inclusive, em termos de mercado", afirmou.