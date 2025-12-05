CAPTEI: Lançamento do Render-CE recebe “selo de elegância artesanal” no Iguatemi Bosque

O início de dezembro chegou com a minha eleição do “selo de elegância artesanal” para o lançamento da 2ª edição da revista do Projeto Render-CE, parceria entre a Universidade de Fortaleza e a Loja do Bem, no Iguatemi Bosque.

Legenda: Renata Jereissati e Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Premiação aos Alunos da Unifor Foto: LC Moreira

A Praça do Sertanejo recebeu, na terça-feira (2), o encontro que uniu academia, tradição e o savoir-faire das mãos que traduzem o Ceará profundo.

Legenda: Renata Jereissati e as Artesãs Foto: LC Moreira

A coleção “Infinito”, concebida pela mentora e artista-pesquisadora Ana Cristina Mendes, mestra em Artes pelo PPGArtes ICA-UFC, deu o tom do evento, irradiando aquela sofisticação quieta que só o artesanato de raiz consegue impor.

Legenda: Ana Cristina Façanha, Renata Jereissati e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Dodora Guimarães, Renata Jereissati e Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Nesta edição, a renda de bilro assumiu protagonismo absoluto — uma verdadeira “jóia de fios cruzados”, como diriam os habitués da alta sociedade.

Legenda: Luiziane Cavalcante, Ana Luiza Costa Lima, Rosa Meireles, Vânia Franck e Lucinha Wolff Foto: LC Moreira

A revista, criada para registrar a atuação extensionista da Unifor, mantém seu propósito de preservar memórias e valorizar ofícios que atravessam gerações. Municípios como Aracati, Aquiraz, Cascavel, Maranguape e São Gonçalo do Amarante já figuram em suas páginas.

Legenda: Premiação aos Alunos da Unifor Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Render-Ce Foto: LC Moreira

Em noite de distinção cultural, artesãos de Acaraú e Itarema apresentaram peças que reafirmaram o talento do Litoral Oeste. Produções que, ao olhar atento, revelam não apenas técnica, mas uma tradição que continua a render — e encantar — o Ceará.

Legenda: Desfile Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Foto: LC Moreira

Legenda: Desfile Foto: LC Moreira

Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!

Legenda: Renata Jereissati e Carla Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Carla e Benjamin Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Gina, Maria e Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina e Airton Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Leonardo Leal e Micheline Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina e Airton Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Juliana Mamede e Danielle Coimbra Foto: LC Moreira

Legenda: Nilton Almeida e Denísio Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Haim e Sophia Erel Foto: LC Moreira

Legenda: Wellington e Benjamin Oliveira e Denísio Pinheiro Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Jereissati e Nilo Sérgio Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Cristina Façanha. Adriana Helena, Katerine Maciel e Juliana Mamede Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Jereissati e Rosa Meireles Foto: LC Moreira

Legenda: Carol e Neuma Figueiredo, Renata Jereissati e Dodora Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Flávia Monteiro e Alana Costa Foto: LC Moreira

Legenda: Nilton Almeida e Germana Cabral Foto: LC Moreira

Legenda: Marjorie Menescal, Ana Cristina Façanha e Luana Karan Foto: LC Moreira

Legenda: Renata Oliveira e Luiziane Cavalcante Foto: LC Moreira

Legenda: Rodrigo Jereissati, Nei Filho e Walter Costa Lima Foto: LC Moreira

Legenda: Mano e Ingrid Alencar Foto: LC Moreira

Legenda: Tales Walker, Ana Cristina Façanha, Ana Flávia Monteiro e Airton Façanha Foto: LC Moreira

Legenda: Luciene Pereira e Marilu Teofilo Foto: LC Moreira

Legenda: Lenise Rocha, Carol e Neuma Figueiredo e Dodora Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Cristina Brasil, Luiziane Cavalcante, Ana Cristina Façanha, Suzana Farias, Vânia Franck e Sophia Erel Foto: LC Moreira