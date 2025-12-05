CAPTEI: Lançamento do Render-CE recebe “selo de elegância artesanal” no Iguatemi Bosque

O início de dezembro chegou com a minha eleição do “selo de elegância artesanal” para o lançamento da 2ª edição da revista do Projeto Render-CE, parceria entre a Universidade de Fortaleza e a Loja do Bem, no Iguatemi Bosque.
A Praça do Sertanejo recebeu, na terça-feira (2), o encontro que uniu academia, tradição e o savoir-faire das mãos que traduzem o Ceará profundo.
A coleção “Infinito”, concebida pela mentora e artista-pesquisadora Ana Cristina Mendes, mestra em Artes pelo PPGArtes ICA-UFC, deu o tom do evento, irradiando aquela sofisticação quieta que só o artesanato de raiz consegue impor.
Nesta edição, a renda de bilro assumiu protagonismo absoluto — uma verdadeira “jóia de fios cruzados”, como diriam os habitués da alta sociedade.
A revista, criada para registrar a atuação extensionista da Unifor, mantém seu propósito de preservar memórias e valorizar ofícios que atravessam gerações. Municípios como Aracati, Aquiraz, Cascavel, Maranguape e São Gonçalo do Amarante já figuram em suas páginas.
Em noite de distinção cultural, artesãos de Acaraú e Itarema apresentaram peças que reafirmaram o talento do Litoral Oeste. Produções que, ao olhar atento, revelam não apenas técnica, mas uma tradição que continua a render — e encantar — o Ceará.
Veja nas fotos da movimentação social captadas por LC Moreira!