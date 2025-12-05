Brasil estreia dia 13 de junho na Copa do Mundo de 2026; veja dias dos jogos

A Seleção Brasileira já tem definidos os dias em que entrará em campo pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A equipe disputará seus três jogos nos dias 13 (sábado), 19 (sexta-feira) e 24 (quarta-feira) de junho.

O time vai estrear contra o Marrocos, no dia 13 de junho. Enfrentará Haiti no dia 19 e fecha a primeira fase contra Escócia, no dia 24 de junho. As cidades-sede e horários das partidas serão confirmadas neste sábado (6).

Legenda: Organização do evento não vai exigir Taça da Copa do Mundo. Foto: Fabrice Coffrini / AFP

Com um calendário mais espaçado devido ao novo formato do Mundial, a preparação da comissão técnica será voltada para aproveitar cada intervalo entre as partidas, permitindo recuperação física e ajustes táticos. A estreia no dia 13 marca o início da caminhada brasileira em busca do hexacampeonato.

O segundo compromisso acontece seis dias depois, no dia 19, enquanto o duelo que fecha a participação na primeira fase será realizado em 24 de junho.

Fase mata-mata

Supondo que o Brasil consiga se classificar na fase de grupos, jogará dia 29 de junho (segunda-feira). Se avançar, jogará 4 (sábado) ou 5 de julho (domingo). Supondo que se classifique novamente, a partida será em 9 (quinta-feira) ou 11 de julho (sábado). As semifinais serão em 14 ou 15 de julho terça ou quarta-feira). Os perdedores disputam o terceiro lugar no sábado, 18 de julho, e a grande final está marcada para o domingo, 19 de julho.