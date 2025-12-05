Técnico do Botafogo promete força máxima contra Fortaleza: ‘temos que ganhar’

O técnico italiano David Ancelotti, do Botafogo, prometeu força máxima contra o Fortaleza na última rodada da Série A. Após o empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, nesta quinta-feira (5), no Mineirão, o treinador ressaltou que o objetivo carioca é terminar na 5ª posição, o que classifica diretamente para a fase de grupos da Libertadores. Por isso, “precisa vencer” o próximo confronto.

“É um jogo que temos que ganhar, temos que fazer tudo o que está nas nossas mãos para ficar na 5ª posição. Vamos precisar de todos, vamos precisar da nossa torcida no nosso estádio porque vai ser um jogo difícil contra um time (o Fortaleza) que joga para a sua sobrevivência, então vai ser um um jogo vital para os dois times, mas estamos preparados para esse jogo”, declarou Ancelotti.

Na temporada, o Botafogo não perde há nove jogos e chega precisando de vitória, além de um empate entre Fluminense x Bahia, às 16h, no Maracanã, para confirmar a 5ª posição. No momento, é o 7º, com 60. O Bahia está em 6º, com a mesma pontuação. O Fluminense surge no G-5, com 61.

“Vai ser um jogo animador, belo para o torcedor. É um time vertical (o Fortaleza) que está jogando bem, com confiança, mas o Botafogo também. É um time com confiança, que sabe jogar bem e fazer grandes jogos. Esperamos poder fazer isso para acabar bem a temporada”, complementou.

O Botafogo encara o Fortaleza no domingo (7), às 16h, no Engenhão. Na tabela, o Leão está na 16ª colocação, com 43 pontos. Sem perder há nove jogos, precisa de uma vitória para garantir a permanência na elite. Em caso de empate ou derrota, depende de uma combinação de resultados.

Problemas no Botafogo

O Botafogo entrou em campo diante do Cruzeiro com diversos desfalques. Por contusão, as principais baixas foram o goleiro Léo Linck, o zagueiro Barbosa, além dos atacantes Savarino e Joaquín Correa. Além disso, não contou com o lateral-direito Mateo Ponte, o meia Santi Rodríguez e o atacante Jeffinho - todos suspensos e que retornam justamente contra o Fortaleza.

Em contrapartida, o zagueiro David Ricardo foi expulso na última partida e se tornou uma nova baixa. Logo, a formação defensiva será um problema.