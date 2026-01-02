Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (2)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm
(Atualizado às 19:28)
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (2) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (2), NA NBA
- 21h | Brooklyn Nets vs Washington Wizards | League Pass
- 21h | San Antonio Spurs vs Indiana Pacers | League Pass
- 21h30 | Denver Nuggets vs Cleveland Cavaliers | Prime Video
- 21h30 | Atlanta Hawks vs New York Knicks | League Pass
- 22h | Orlando Magic vs Chicago Bulls | League Pass
- 22h | Charlotte Hornets vs Milwaukee Bucks | League Pass
- 22h | Portland Trail Blazers vs New Orleans Pelicans | League Pass
- 23h | Sacramento Kings vs Phoenix Suns | League Pass