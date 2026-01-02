Com reforços e novo técnico, Ceará se reapresenta nesta sexta-feira (2)

O Ceará se reapresenta nesta sexta-feira (2), iniciando os trabalhos no CT de Porangabuçu para a temporada de 2026.

Ainda em dezembro de 2025, foram cinco dias de trabalhos de forma remota. Em suas casas ou mesmo se utilizando da academia do clube, o grupo participou de trabalhos físicos orientados pelas equipes de preparação física do Centro de Saúde e Performance (CESP).

Na reapresentação, o clube contará com novidades, como o novo técnico Mozart, e dois reforços: o lateral Alex Silva e o meia-atacante Juan Alano.

Jogadores remanescentes do elenco de 2025 também devem se apresentar, como os goleiros Bruno Ferreira e Richard, o lateral Rafael Ramos, os zagueiros Marllon e Eder, os volantes Dieguinho, Zanocello, Lucas Lima e Richardson, os meias Matheus Araújo e Vina, além dos atacantes Fernandinho, Pedro Henrique e Lucca.

Sub-20 na estreia

Porém, o grupo de remanescentes e reforços não deve estrear no dia 10 contra o Floresta pelo Campeonato Cearense. O grupo que está sendo preparado para a estreia é o Sub-20. Assim, muitos jogadores do grupo que foi campeão da Copa do Nordeste da categoria em 2025, devem formar grande parte dos relacionados para a estreia.