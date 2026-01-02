Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Com reforços e novo técnico, Ceará se reapresenta nesta sexta-feira (2)

Vovô começa os trabalhos presenciais para a temporada 2026

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 10:25)
Jogada
Legenda: O Ceará se reapresenta nesta sexta-feira (2), em Porangabuçu
Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará se reapresenta nesta sexta-feira (2), iniciando os trabalhos no CT de Porangabuçu para a temporada de 2026. 

Ainda em dezembro de 2025, foram cinco dias de trabalhos de forma remota. Em suas casas ou mesmo se utilizando da academia do clube, o grupo participou de trabalhos físicos orientados pelas equipes de preparação física do Centro de Saúde e Performance (CESP).

Na reapresentação, o clube contará com novidades, como o novo técnico Mozart, e dois reforços: o lateral Alex Silva e o meia-atacante Juan Alano.

Jogadores remanescentes do elenco de 2025 também devem se apresentar, como os goleiros Bruno Ferreira e Richard, o lateral Rafael Ramos, os zagueiros Marllon e Eder, os volantes Dieguinho, Zanocello, Lucas Lima e Richardson, os meias Matheus Araújo e Vina, além dos atacantes Fernandinho, Pedro Henrique e Lucca.

Sub-20 na estreia

Porém, o grupo de remanescentes e reforços não deve estrear no dia 10 contra o Floresta pelo Campeonato Cearense. O grupo que está sendo preparado para a estreia é o Sub-20. Assim, muitos jogadores do grupo que foi campeão da Copa do Nordeste da categoria em 2025, devem formar grande parte dos relacionados para a estreia.

Daniel de Paula Pessoa tinha funções administrativas e participava do departamento de futebol

Jogada

Daniel de Paula Pessoa deixa a gerência de futebol do Fortaleza

Em dezembro de 2025, o clube contratou Witor Bastos como Gerente de Mercado

Redação Há 8 minutos

Jogada

Com reforços e novo técnico, Ceará se reapresenta nesta sexta-feira (2)

Vovô começa os trabalhos presenciais para a temporada 2026

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Como chega o Ferroviário para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

Tubarão da Barra estreia no dia 4

Vladimir Marques 01 de Janeiro de 2026

Jogada

Bruno Pacheco entra na justiça contra o Fortaleza por atraso de pagamentos e pede rescisão indireta

Um dos advogador do jogador detalha ação movida contra o clube cearense

Vladimir Marques e Fernanda Alves 01 de Janeiro de 2026

Jogada

Neymar renova contrato com o Santos até o fim de 2026

Atacante fez cirurgia no joelho e voltará a jogar em fevereiro

Vladimir Marques 01 de Janeiro de 2026

Jogada

Como chega o Ceará para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

Vovô estreia no dia 3 na maior competição de base do país

Vladimir Marques 01 de Janeiro de 2026