Como chega o Ceará para a Copinha 2026: Veja elenco, quem comanda a equipe e tabela

Vovô estreia no dia 3 na maior competição de base do país

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 15:08)
Jogada
Legenda: O Ceará disputará a Copinha com uma equipe com média de idade de 18 anos
Foto: Gabriel Silva/CearaSC

O Ceará chega para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior com uma equipe mais jovem, com média de idade de 18 anos. A equipe Sub-20 do Vovô estará atuando nas rodadas iniciais do Campeonato Cearense profissional de 2026, por isso o Vozão se planejou para disputar a Copinha com um elenco mais jovem, de 28 atletas, e sob o comando do técnico Mateus Oliveira.

No Vozão desde abril, Mateus Oliveira entrou no Clube com a responsabilidade de comandar o elenco sub-16, conquistando a Copa Nordestinho. Agora, ele comandará o Ceará na Copinha.

Legenda: Mateus Oliveira será o técnico do Ceará na Copinha
Foto: Gabriel Silva/CearaSC

“Estamos indo para a Copa São Paulo com um grupo muito jovem com uma média de idade de 18 anos. A nossa expectativa é de fazer uma competição a nível nacional de maneira que esses jovens atletas possam performar no melhor nível possível, conseguindo primeiramente uma boa estreia, depois uma boa classificação. E o que o campeonato desenhar, a gente vai estar disposto e principalmente preparado para poder ir bem no decorrer da competição”, afirmou Oliveira.

O Ceará está no Grupo 6, com sede em Presidente Prudente, e jogará contra o Olímpico-SE, Carajás-PA, Grêmio Prudente.

Jogos do Ceará

3 de janeiro, 19h30: Ceará x Olímpico-SE
6 de janeiro, 21h30: Carajás-PA x Ceará
9 de janeiro, 19h: Grêmio Prudente x Ceará

Elenco do Vozão para a Copinha:

Kaiky Cabral (2008)
Juliano Riquelme (2007)
Pedro Ryan (2008)
Kerlon (2007)
Adriano Bispo (2005)
Chicorel (2007)
Deivid (2005)
Welington Lucas (2007)
Guilherme Silveira (2006)
Alvaro Kayo (2008)
Bruninho (2007)
Wallace Luan (2008)
Felipe Leite (2008)
Bruno Gigante (2008)
Gustavo Bolinha (2008)
Lucas Carvalho (2007)
Kayo Victor (2006)
Zé Antonio (2008)
Ryan Gabriel (2008)
Marcos Vinicius (2008)
João Pegoraro (2008)
Brayan Marcos (2007)
Caio (2007)
Vinicius Uchella (2006)
Gabriel Carpina (2008)
Pedro Esli (2007)
Rian Patric (2006)
Enzo Lodovico (2006)
Gabriel Amaral (2006)
Melk (2006)

