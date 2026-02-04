Concurso diplomata: inscrições para cargo com salário de R$ 22 mil abrem nesta quarta (4)

O Instituto Rio Branco abre, às 10 horas desta quarta-feira (4), as inscrições do novo concurso para a carreira de diplomata, com 60 vagas para terceiro secretário, cargo inicial da função.

O certame é voltado para brasileiros natos, com idade mínima de 18 anos e ensino superior completo em qualquer área da graduação. O salário inicial é de R$ 22.558,56, mais benefícios.

Do total de oportunidades, há reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas.

>> Confira edital.

Como se inscrever

Interessados podem se inscrever até o dia 25 de fevereiro pelo site do Cebraspe, que é a banca organizadora do concurso.

Para se candidatar, será necessário pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 229. Participantes do CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia.

Como será o concurso de diplomata

O certame será estruturado em duas fases:

primeira fase — prova objetiva, de caráter eliminatório, com 240 questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. Com duração de 7 horas, a avaliação será aplicada em dois turnos (manhã e tarde) e em todas as capitais do País, incluindo o Distrito Federal;

— prova objetiva, de caráter eliminatório, com 240 questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. Com duração de 7 horas, a avaliação será aplicada em dois turnos (manhã e tarde) e em todas as capitais do País, incluindo o Distrito Federal; segunda fase — provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, que incluem as disciplinas anteriores, além de uma avaliação em língua espanhola ou francesa.

Segundo o edital, a primeira etapa acontecerá em 29 de março, enquanto a última em diversos dias entre abril e maio.

O que faz um diplomata

Diplomatas são profissionais responsáveis por representar o Brasil no exterior. Entre as atividades exercidas por eles estão:

Negociar acordos internacionais;

Participar de conferências;

Coletar e transmitir dados relevantes sobre o cenário internacional para subsidiar a política externa;

Defender os interesses do País;

Prestar assistência a brasileiros em embaixadas e consulados.

Próximas datas do concurso diplomata 2026