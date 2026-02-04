IFCE abre seleção de estágio com mais de 100 vagas; veja cursos
As bolsas variam de R$ 486,05 a R$ 1.655,22, a depender da escolaridade.
O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu seleção para estagiários de ensino médio/técnico, graduação e pós-graduação, com 111 vagas para contratação imediata e cadastro de reserva, distribuídas em 27 municípios.
Entre as vagas de nível superior, há oportunidades para estudantes dos seguintes cursos:
- Direito,
- Pedagogia,
- Letras-Inglês,
- Letras-Espanhol,
- Jornalismo,
- Publicidade,
- Design,
- Informática,
- Artes,
- História,
- Educação Física,
- Administração,
- Tecnologia da Informação,
- Nutrição,
- Psicologia e
- Contabilidade.
Para pós-graduados, são ofertadas vagas para estudantes de:
- Direito,
- Pedagogia,
- Psicopedagogia.
Já para níveis médio e técnico, há vagas para os cursos de:
- Informática,
- Mecânica e eletromecânica,
- Química,
- Segurança do trabalho.
As bolsas variam de R$ 486,05 a R$ 1.655,22, a depender da carga horária e escolaridade da vaga, e os estagiários receberão auxílio-transporte.
>> Edital graduação, ensino médio e ensino técnico.
Inscrição
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line, pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), até o dia 18 de fevereiro.