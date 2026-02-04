IFCE abre seleção de estágio com mais de 100 vagas; veja cursos

O Instituto Federal do Ceará (IFCE) abriu seleção para estagiários de ensino médio/técnico, graduação e pós-graduação, com 111 vagas para contratação imediata e cadastro de reserva, distribuídas em 27 municípios.

Entre as vagas de nível superior, há oportunidades para estudantes dos seguintes cursos:

Direito,

Pedagogia,

Letras-Inglês,

Letras-Espanhol,

Jornalismo,

Publicidade,

Design,

Informática,

Artes,

História,

Educação Física,

Administração,

Tecnologia da Informação,

Nutrição,

Psicologia e

Contabilidade.

Para pós-graduados, são ofertadas vagas para estudantes de:

Direito,

Pedagogia,

Psicopedagogia.

Já para níveis médio e técnico, há vagas para os cursos de:

Informática,

Mecânica e eletromecânica,

Química,

Segurança do trabalho.

As bolsas variam de R$ 486,05 a R$ 1.655,22, a depender da carga horária e escolaridade da vaga, e os estagiários receberão auxílio-transporte.

>> Edital graduação, ensino médio e ensino técnico.

>> Edital pós-graduação.

Inscrição

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line, pelo site do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), até o dia 18 de fevereiro.