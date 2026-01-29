Concurso diplomata: edital com salário de R$ 22 mil é publicado

O Instituto Rio Branco publicou, nessa quarta-feira (28), o edital do novo concurso para a carreira de diplomata. Ofertando 60 vagas de terceiro secretário, cargo inicial da função, o certame abre as inscrições no início de fevereiro.

Com salário inicial de R$ 22.558,56, mais benefícios, o certame é voltado para brasileiros natos, com idade mínima de 18 anos e ensino superior completo.

Do total de oportunidades, há reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas.

>> Confira edital

Quando acontecem as inscrições

Os interessados em participar poderão se inscrever a partir das 10h (horário de Brasília) de 4 de fevereiro, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso. O período seguirá aberto até as 18h de 25 de fevereiro.

Para se candidatar, será necessário pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 229,00. Participantes do CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia.

Como será o concurso de diplomata

O certame será estruturado em duas fases distintas:

primeira fase — prova objetiva, de caráter eliminatório, com 240 questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. Com duração de 7 horas, a avaliação será aplicada em dois turno (manhã e tarde) e em todas as capitais do País, incluindo o Distrito Federal;

— prova objetiva, de caráter eliminatório, com 240 questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. Com duração de 7 horas, a avaliação será aplicada em dois turno (manhã e tarde) e em todas as capitais do País, incluindo o Distrito Federal; segunda fase — provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, que incluem as disciplinas anteriores, além de uma avaliação em língua espanhola ou francesa.

Segundo o edital, a primeira etapa acontecerá em 29 de março, enquanto a última em diversos dias entre abril e maio.

Veja também Papo Carreira Concurso IFCE: edital com 260 vagas deve ser lançado em fevereiro Papo Carreira Programa oferta 100 bolsas integrais em cursinho pré-vestibular para pessoas trans

O que faz um diplomata

Diplomatas são profissionais responsáveis por representar o Brasil no exterior. Entre as atividades exercidas por eles estão:

Negociar acordos internacionais;

Participar de conferências;

Coletar e transmitir dados relevantes sobre o cenário internacional para subsidiar a política externa;

Defender os interesses do País;

Prestar assistência a brasileiros em embaixadas e consulados.

Próximas datas do concurso diplomata 2026