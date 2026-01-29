Concurso diplomata: edital com salário de R$ 22 mil é publicado
Saiba quando abrem as inscrições, quem pode participar e as obrigações do cargo.
O Instituto Rio Branco publicou, nessa quarta-feira (28), o edital do novo concurso para a carreira de diplomata. Ofertando 60 vagas de terceiro secretário, cargo inicial da função, o certame abre as inscrições no início de fevereiro.
Com salário inicial de R$ 22.558,56, mais benefícios, o certame é voltado para brasileiros natos, com idade mínima de 18 anos e ensino superior completo.
Do total de oportunidades, há reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas.
Quando acontecem as inscrições
Os interessados em participar poderão se inscrever a partir das 10h (horário de Brasília) de 4 de fevereiro, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso. O período seguirá aberto até as 18h de 25 de fevereiro.
Para se candidatar, será necessário pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 229,00. Participantes do CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia.
Como será o concurso de diplomata
O certame será estruturado em duas fases distintas:
- primeira fase — prova objetiva, de caráter eliminatório, com 240 questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. Com duração de 7 horas, a avaliação será aplicada em dois turno (manhã e tarde) e em todas as capitais do País, incluindo o Distrito Federal;
- segunda fase — provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, que incluem as disciplinas anteriores, além de uma avaliação em língua espanhola ou francesa.
Segundo o edital, a primeira etapa acontecerá em 29 de março, enquanto a última em diversos dias entre abril e maio.
Veja também
O que faz um diplomata
Diplomatas são profissionais responsáveis por representar o Brasil no exterior. Entre as atividades exercidas por eles estão:
- Negociar acordos internacionais;
- Participar de conferências;
- Coletar e transmitir dados relevantes sobre o cenário internacional para subsidiar a política externa;
- Defender os interesses do País;
- Prestar assistência a brasileiros em embaixadas e consulados.
Próximas datas do concurso diplomata 2026
- Inscrições e período de solicitação de isenção: 4 a 25 de fevereiro, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último.
- Data final para pagamento da inscrição: 13 de março.
- Aplicação da prova objetiva: 29 de março.
- Resultado final da prova objetiva e convocação para segunda fase: 17 de abril.