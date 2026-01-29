Diário do Nordeste
Concurso diplomata: edital com salário de R$ 22 mil é publicado

Saiba quando abrem as inscrições, quem pode participar e as obrigações do cargo.

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 14:43)
Papo Carreira
Imagem mostra vista do Palácio Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, refletido em seu lago frontal.
Legenda: Profissionais atuam pelo Ministério das Relações Exteriores representando o Brasil no exterior.
Foto: Arquivo/Agência Brasil.

O Instituto Rio Branco publicou, nessa quarta-feira (28), o edital do novo concurso para a carreira de diplomata. Ofertando 60 vagas de terceiro secretário, cargo inicial da função, o certame abre as inscrições no início de fevereiro. 

Com salário inicial de R$ 22.558,56, mais benefícios, o certame é voltado para brasileiros natos, com idade mínima de 18 anos e ensino superior completo. 

Do total de oportunidades, há reserva de vagas para candidatos negros (pretos e pardos), indígenas e quilombolas.

>> Confira edital

Quando acontecem as inscrições

Os interessados em participar poderão se inscrever a partir das 10h (horário de Brasília) de 4 de fevereiro, pelo site do Cebraspe, banca organizadora do concurso. O período seguirá aberto até as 18h de 25 de fevereiro.

Para se candidatar, será necessário pagar a taxa de inscrição no valor de R$ 229,00. Participantes do CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da quantia.

Como será o concurso de diplomata

O certame será estruturado em duas fases distintas: 

  • primeira fase — prova objetiva, de caráter eliminatório, com 240 questões de Língua Portuguesa, História do Brasil, História Mundial, Geografia, Língua inglesa, Política Internacional, Economia e Direito. Com duração de 7 horas, a avaliação será aplicada em dois turno (manhã e tarde) e em todas as capitais do País, incluindo o Distrito Federal;
  • segunda fase — provas escritas, de caráter eliminatório e classificatório, que incluem as disciplinas anteriores, além de uma avaliação em língua espanhola ou francesa.

Segundo o edital, a primeira etapa acontecerá em 29 de março, enquanto a última em diversos dias entre abril e maio. 

O que faz um diplomata

Diplomatas são profissionais responsáveis por representar o Brasil no exterior. Entre as atividades exercidas por eles estão:

  • Negociar acordos internacionais;
  • Participar de conferências;
  • Coletar e transmitir dados relevantes sobre o cenário internacional para subsidiar a política externa;
  • Defender os interesses do País;
  • Prestar assistência a brasileiros em embaixadas e consulados.

Próximas datas do concurso diplomata 2026

  • Inscrições e período de solicitação de isenção: 4 a 25 de fevereiro, das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último.
  • Data final para pagamento da inscrição: 13 de março.
  • Aplicação da prova objetiva: 29 de março.
  • Resultado final da prova objetiva e convocação para segunda fase: 17 de abril.
