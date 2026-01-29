Programa oferta 100 bolsas integrais em cursinho pré-vestibular para pessoas trans

O Transforma - Programa de Preparação Pré-Vestibular, abriu edital para a concessão de 100 bolsas integrais em curso preparatório para o Enem e outros vestibulares, voltado exclusivamente para pessoas trans.

Podem se candidatar pessoas trans - travestis, mulheres trans, homens trans e pessoas não-binárias do espectro trans - que tenham concluído o Ensino Médio ou estejam cursando o último ano em 2026. As bolsas são válidas por todo o ano letivo.

O curso ofertado será 100% online, no formato on-demand, com aulas gravadas e disponíveis a qualquer momento. O conteúdo contempla todas as áreas exigidas pelo Enem e outros vestibulares.

>> Veja edital completo

Como se inscrever?

As inscrições começam nesta sexta-feira (30) e podem ser feitas até 15 de fevereiro, preenchendo um formulário on-line no site do Programa.

Como critérios, o candidato deve ter renda familiar per capita de até um salário mínimo e não pode ter matrícula ativa em outro cursinho pré-vestibular.

A seleção será realizada por meio da análise de critérios sociais e econômicos, conferência da documentação, avaliação de conhecimentos do candidato, e uma redação.