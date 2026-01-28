Diário do Nordeste
Unilab divulga edital de concurso com 49 vagas e salários de até R$ 4,9 mil

Oportunidades são para profissionais de nível médio, técnico, e superior.

Escrito por
Renato Bezerra renato.bezerra@svm.com.br
Papo Carreira
Campus da Unilab.
Legenda: As inscrições abrem nesta quarta-feira (28) e podem ser feitas até o dia 5 de março.
Foto: Divulgação/Unilab.

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) divulgou edital de concurso público com 49 vagas em cargos de níveis médio, técnico, e superior. O documento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (28). 

Entre as oportunidades de níveis médio e técnico, são ofertadas sete vagas para o cargo de assistente em administração, e 19 para técnico em diversas especialidades. 

Já as vagas para cargos de nível superior são distribuídas da seguinte forma:

  • Administrador - 1
  • Analista de TI - (Infraestrutura e Redes) - 2
  • Analista de TI (Arquitetura e Sistemas) - 2
  • Arquivista - 1
  • Assistente Social - 1
  • Contador - 1
  • Economista - 1
  • Enfermeiro - 1
  • Engenheiro Civil - 1
  • Farmacêutico - 2
  • Médico do Trabalho - 1
  • Médico Veterinário (CAL) - 1
  • Médico Veterinário (Clínica e Cirurgia) - 1
  • Nutricionista - 1
  • Odontólogo - 1 
  • Técnico em Assuntos Educacionais - 1

>> Veja edital completo

Remuneração e benefícios

Conforme o edital, os salários ofertados são de R$ 3.029.90 para cargos de nível médio e técnico; e de R$ 4.967,04 para cargos de nível superior.

Os aprovados ainda terão auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00, auxílio pré-escolar no valor de R$ 484,90, auxílio-transporte, ressarcimento à saúde suplementar, entre outros benefícios. 

Inscrições

As inscrições abrem nesta quarta-feira (28) e podem ser feitas até o dia 5 de março pelo site do Idecan, entidade responsável pelo certame. A taxa de inscrição varia de R$ 100 a R$ 140. 

Candidatos inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem solicitar isenção de pagamento até esta quinta-feira (29). 

O certame reservará 25% das vagas para pessoas pretas e pardas, 3% para indígenas, e 2% para quilombolas. Além disso, 5% das vagas são destinadas às pessoas com deficiência (PcD). 

Os inscritos serão avaliados por provas objetivas, que serão aplicadas no dia 19 de abril, além de prova de títulos para candidatos de nível superior. 

