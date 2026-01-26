Centro de Línguas do Imparh inscreve para testes de nível; veja detalhes

O Instituto Municipal de Desenvolvimento de Recursos Humanos (Imparh) está com inscrições abertas, até domingo (1º), para teste de nível do Centro de Línguas.

A seleção se destina a candidatos que já têm conhecimentos e habilidades em idiomas e desejam iniciar um dos cursos a partir de semestres mais avançados. Ao todo, a seleção oferece 587 vagas distribuídas entre diferentes cursos e horários.

Há vagas para os cursos de alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e português.

A seleção acontece em uma única etapa: será aplicada prova objetiva, com 25 questões de múltipla escolha, no dia 8 de fevereiro, das 9h às 10h30.

As inscrições, que custam R$ 92, são feitas exclusivamente pela internet, no Canal de Concursos e Seleções da Prefeitura de Fortaleza.

O cartão e identificação estará disponível ao candidato a partir da sexta-feira anterior ao exame, 6 de fevereiro, bem como a disposição dos locais de prova.

>> Confira o edital.

Mais detalhes da seleção

A participação é destinada a cidadãos com pelo menos 14 anos que tenham concluído ou estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do ensino fundamental, e que não estejam matriculados no mesmo idioma no semestre vigente.

Os alunos reprovados no semestre 2025.2 não podem participar da prova.

Por semestre, a taxa de investimento é R$ 125 para o curso de português e R$ 90 para os demais idiomas.

O inscrito deve acertar pelo menos 17 questões, atingindo a nota mínima de 6,8, e estar dentro do limite de vagas para o idioma, semestre, horário e dias escolhidos no ato da inscrição para ser aprovado.

Cada turma, de qualquer idioma, conta com quatro horas de aulas semanais, com disponibilidade nos três turnos, em aulas de segunda a sábado.