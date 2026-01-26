Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (26)

Diversos órgãos do Ceará oferecem inscrições para concursos e seleções públicas nesta segunda-feira (26). Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.

Confira as oportunidades a seguir.

Ebserh

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está com inscrições abertas até 30 de janeiro para concurso público com 152 vagas. É oferecido o cargo de médico em diversas especialidades, além de formação de cadastro de reserva.

Os selecionados irão atuar nos hospitais universitários federais administrados pela estatal em todo o País, incluindo o Ceará.

Os salários iniciais variam de R$ 11.464,35 a R$ 19.107,31, a depender da jornada de trabalho especificada na vaga, que pode ser de 24h ou 40h semanais.

>>> Confira o edital

Prefeitura de Assaré

A Prefeitura de Assaré abriu concurso público com 125 vagas e formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser feitas até 2 de fevereiro deste ano, por meio da Comissão Executiva do Vestibular (CEV) da Universidade Regional do Cariri (Urca).

As vagas são para diferentes carreiras, incluindo de advogado, analista de planejamento e orçamento, assistente social, biomédico, educador físico, enfermeiro, fisioterapeuta, professor, psicólogo e outras.

>>> Confira o edital

Prefeitura de Paracuru

A Prefeitura de Paracuru divulgou edital de seleção pública para repor 131 vagas imediatas e formar banco de reserva com 556 classificados. As inscrições se encerram nesta segunda-feira (26).

Candidatos de nível médio, com curso técnico em secretaria escolar, poderão disputar o cargo de secretário escolar com salário inicial de R$ 2,3 mil. Já candidatos de nível superior poderão concorrer aos cargos de professor nos segmentos de inglês, educação física, educação infantil, ensino fundamental 1 e arte (educação).

>>> Confira o edital

Prefeitura de Pereiro

O município de Pereiro, no Interior do Ceará, está com 261 vagas abertas para trabalho na administração pública. Há oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 9 mil, a depender do cargo escolhido.

No total, estão abertos quatro editais de concurso público, com vagas para agentes de trânsito, profissionais do magistério, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, motoristas, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, cirurgiões dentistas, médicos de diferentes especialidades, dentre outros.

As inscrições para todos os concursos — organizados pelo Instituto Consulpam — vão até 19 de fevereiro.

>>> Confira o edital