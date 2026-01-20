Veja detalhes da prova do concurso de delegado no PI; salário inicial é de R$ 20,6 mil
O exame será realizado dia 25 de janeiro.
A prova do concurso para delegado da Polícia Civil do Estado do Piauí será realizada no próximo domingo (25). Com salário inicial de R$ 20,6 mil, o certame conta com 30 vagas imediatas e outras 30 para cadastro de reserva.
Ao todo, 7,7 mil candidatos estão inscritos e devem realizar a avaliação, que será aplicada em Teresina. A prova ocorre entre às 8h e 12h.
O exame conta com 80 questões de múltipla escolha, sendo preciso acertar 48 questões, não zerando nenhuma das disciplinas. Acertando 60% da prova, o candidato pode ser considerado aprovado.
Veja também
Disciplinas da prova
As questões vão ser distribuídas em:
- Legislação e Conhecimentos Regionais: 12 questões;
- Direito Penal: 12 questões;
- Direito Processual Penal: 12 questões;
- Direito Constitucional: 10 questões;
- Direito Administrativo: 10 questões;
- Ciências Forenses: 10 questões;
- Direitos Humanos: 8 questões;
- Direito Civil: 6 questões.
Locais de provas
Para conferir os locais de prova, é preciso acessar o site da FGV.
Etapas do concurso
- Prova Discursiva: de caráter eliminatório e classificatório;
- Avaliação Psicológica: de caráter eliminatório;
- Exame de Saúde: de caráter eliminatório;
- Avaliação de Títulos: de caráter classificatório;
- Teste de Aptidão Física: de caráter eliminatório;
- Prova Oral: de caráter eliminatório e classificatório;
- Investigação Social: de caráter eliminatório.