Veja detalhes da prova do concurso de delegado no PI; salário inicial é de R$ 20,6 mil

O exame será realizado dia 25 de janeiro.

Redação
Papo Carreira
Imagem de uma viatura da Polícia Civil do Piauí para matéria sobre concurso de delegado.
Legenda: Concurso conta com 30 vagas imediatas e 30 vagas para cadastro de reserva.
Foto: Divulgação/Polícia Civil do Piauí.

A prova do concurso para delegado da Polícia Civil do Estado do Piauí será realizada no próximo domingo (25). Com salário inicial de R$ 20,6 mil, o certame conta com 30 vagas imediatas e outras 30 para cadastro de reserva. 

Ao todo, 7,7 mil candidatos estão inscritos e devem realizar a avaliação, que será aplicada em Teresina. A prova ocorre entre às 8h e 12h.

O exame conta com 80 questões de múltipla escolha, sendo preciso acertar 48 questões, não zerando nenhuma das disciplinas. Acertando 60% da prova, o candidato pode ser considerado aprovado. 

Disciplinas da prova

As questões vão ser distribuídas em:

  • Legislação e Conhecimentos Regionais: 12 questões;
  • Direito Penal: 12 questões;
  • Direito Processual Penal: 12 questões;
  • Direito Constitucional: 10 questões;
  • Direito Administrativo: 10 questões;
  • Ciências Forenses: 10 questões;
  • Direitos Humanos: 8 questões;
  • Direito Civil: 6 questões.

Locais de provas 

Para conferir os locais de prova, é preciso acessar o site da FGV

Etapas do concurso

  • Prova Discursiva: de caráter eliminatório e classificatório;
  • Avaliação Psicológica: de caráter eliminatório;
  • Exame de Saúde: de caráter eliminatório;
  • Avaliação de Títulos: de caráter classificatório;
  • Teste de Aptidão Física: de caráter eliminatório;
  • Prova Oral: de caráter eliminatório e classificatório;
  • Investigação Social: de caráter eliminatório.
