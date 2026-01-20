Prefeitura de Pereiro oferece 261 vagas de concurso público; veja as áreas
Há oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior.
O município de Pereiro, no Interior do Ceará, está com 261 vagas abertas para trabalho na administração pública. Há oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 9 mil, a depender do cargo escolhido.
No total, estão abertos quatro editais de concurso público, com vagas para agentes de trânsito, profissionais do magistério, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, motoristas, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, cirurgiões dentistas, médicos de diferentes especialidades, dentre outros.
As inscrições para todos os concursos — organizados pelo Instituto Consulpam — vão até 19 de fevereiro.
>> Edital 004/2026 - Agente Municipal de Trânsito
>> Edital 003/2026 - Magistério
>> Edital 002/2026 - ACE e ACS
>> Edital 001/2026 - Cargos Gerais
Veja também
Veja algumas das vagas disponíveis e os salários
- Agente de trânsito (nível médio): 4 vagas e salário de R$ 1.518 para 40 horas semanais;
- Professor de educação infantil (nível superior): 19 vagas e salário de R$ 2.448,02 para 20 horas semanais;
- Agente de combate às endemias (nível médio): 3 vagas e salário de R$ 3.036 para 40 horas semanais;
- Agente comunitário de saúde - ESF Dona Lili (nível médio): 8 vagas e salário de R$ 3.036 para 40 horas semanais;
- Motorista CNH D (nível fundamental): 25 vagas e salário de R$ 2.125 para 40 horas semanais;
- Psicopedagogo (nível superior): 6 vagas e salário de R$ 2.448,02 para 20 horas semanais;
- Fonoaudiólogo para a Secretaria Municipal da Educação e Desporto (nível superior): 4 vagas e salário de R$ 5.000 para 40 horas semanais;
- Médico cardiologista (nível superior): 1 vaga e salário de R$ 6.000 para 10 horas semanais;
- Engenheiro ambiental (nível superior): 1 vaga e salário de R$ 3.401,64 para 40 horas semanais.