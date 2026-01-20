Prefeitura de Pereiro oferece 261 vagas de concurso público; veja as áreas

O município de Pereiro, no Interior do Ceará, está com 261 vagas abertas para trabalho na administração pública. Há oportunidades para candidatos de diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 9 mil, a depender do cargo escolhido.

No total, estão abertos quatro editais de concurso público, com vagas para agentes de trânsito, profissionais do magistério, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias, motoristas, psicólogos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, cirurgiões dentistas, médicos de diferentes especialidades, dentre outros.

As inscrições para todos os concursos — organizados pelo Instituto Consulpam — vão até 19 de fevereiro.

>> Edital 004/2026 - Agente Municipal de Trânsito

>> Edital 003/2026 - Magistério

>> Edital 002/2026 - ACE e ACS

>> Edital 001/2026 - Cargos Gerais

Veja algumas das vagas disponíveis e os salários