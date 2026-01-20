Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Cogerh abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

Oportunidades estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro do Norte e Crateús.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Sede da Cogerh.
Legenda: Interessados devem se inscrever até 30 de janeiro.
Foto: Reprodução / Cogerh

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) está com vagas de estágio abertas para diferentes setores e gerências regionais da companhia. As oportunidades são para estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Geologia, Geografia, Design e Administração. 

As vagas estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro do Norte e Crateús. Os estagiários terão bolsa no valor de R$ 787,89, para a carga horária de 20 horas semanais.

Interessados devem se inscrever até 30 de janeiro enviando histórico e currículo ao e-mail tereza.ximenes@cogerh.com.br, ou pelo portal do CIEE. 

Veja também

teaser image
PontoPoder

Município do Ceará chega ao 24º salário a servidores da Educação em rateio de sobras do Fundeb

teaser image
PontoPoder

MPCE cobrou realização de concursos públicos em ao menos 21 prefeituras do Ceará em 2025

Veja vagas disponíveis: 

Gerência de Estudos e Projetos - Fortaleza

Vagas para estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Geologia (bacharelado) ou Geografia (bacharelado), a partir do 6º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: elaborar desenhos técnicos (CAD), planilhas de custos, mapas e gráficos, análise estatística básica, de dados hidrológicos, tratamento de dados de monitoramento de aquíferos e participar de atividades de campo relacionadas à hidrogeologia.

Gerência de Bacias Metropolitanas - Fortaleza

As vagas são para estudantes de Engenharia Civil a partir do 5º semestre da graduação. As atividades a serem desenvolvidas são: auxílio em instrumentação de barragens, indicadores de manutenção e auxílio em inspeção de segurança regular.

Assessoria de Comunicação e Marketing - Fortaleza

Vagas para estudantes de Publicidade a partir do 4º semestre ou de Design a partir do 3º semestre. As atividades consistem em auxiliar na produção de peças para redes sociais, na diagramação de documentos e relatórios e na produção de conteúdo interno.

Assessoria Jurídica - Fortaleza 

Oportunidade para estudantes de Direito, a partir do 6º semestre. As atividades consistem na elaboração de Contratos, Aditivos, Peças Judiciais e de Comunicações formais.

Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade - Fortaleza

O foco são estudantes de Administração, Gestão Pública ou Engenharia de Produção, a partir do 4º semestre. As atividades consistem em auxiliar na gestão de expediente, no mapeamento dos processos operacionais, no monitoramento dos normativos internos e na elaboração de modelos de documentos interno.

Pentecoste

As vagas em Pentecoste são para estudantes dos cursos de Serviço Social, Ciências Sociais ou Jornalismo, a partir do 4º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: apoio no Núcleo de Gestão, cobertura de eventos e na produção de conteúdo para site e redes sociais do Comitê da Bacia do Curu.

Limoeiro do Norte

O foco da seleção é em estudantes dos cursos de Comunicação, Ciências Sociais, Letras ou Administração, a partir do 4º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: apoio no Núcleo de Gestão, com auxílio na produção de conteúdo para site e redes sociais dos Comitês do Baixo e do Médio Jaguaribe e apoio na mobilização social e reuniões.

Crateús

As oportunidades em Crateús são para estudantes dos cursos de Engenharia Civil e/ou Engenharia Ambiental e Sanitária, a partir do 3º semestre.

As atividades a serem desenvolvidas para o Núcleo de Operação são: auxiliar no preenchimento de planilhas eletrônicas (Excel), na elaboração dos relatórios técnicos e apresentações, dar suporte nas leituras da instrumentação geotécnica no sistema SIGERH e na organização de arquivos e fotos das atividades realizadas pela equipe.

Assuntos Relacionados
Sede da Cogerh.
Papo Carreira

Cogerh abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

Oportunidades estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro do Norte e Crateús.

Redação
Há 1 hora
Edifício moderno da CAIXA Econômica Federal na cidade, destacando fachada de vidro e arquitetura empresarial, com estacionamento e rua ao redor.
Papo Carreira

Concurso Caixa: o que cai na prova? Veja conteúdo completo do edital

As provas acontecem no próximo dia 1º de fevereiro. O certame oferta 184 vagas imediatas.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Imagem mostra canetas e lápis.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (19)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Sede da Infra S.A.
Papo Carreira

Infra S.A. abre inscrição de concurso público com salário de R$ 10 mil; veja cargos

Interessados podem se candidatar até o dia 4 de fevereiro.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre vagas para curso gratuito de empreendedorismo digital

Podem se inscrever residentes de Fortaleza com idades entre 16 e 35 anos.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Programa Ceará Credi.
Papo Carreira

Ceará Credi abre seleção para agente de microcrédito; veja detalhes

Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, e disponibilidade para viagens.

Redação
15 de Janeiro de 2026
foto da fachada de uma agência da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: veja como são as provas objetivas e discursivas

O certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Carteira de trabalho.
Papo Carreira

Empresa realiza feirão com 100 vagas de emprego; veja detalhes

Ação acontece nesta quinta-feira (15) e no dia 21.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: confira o salário inicial dos cargos e benefícios

Há oportunidades para seis tipos de funções, que vão das áreas da saúde à construção civil

Redação
14 de Janeiro de 2026
foto de cadernos de provas do Enem 2025.
Papo Carreira

Inep divulga resultado do Enem nesta semana; veja data

As notas estarão disponíveis na Página do Participante no portal do Inep.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Estudante em mesa de sala de aula.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (12)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Prateleiras de farmácia repletas de medicamentos e produtos de saúde em caixas coloridas e brancas, organizadas em um ambiente limpo e iluminado. Imagem ilustra conteúdo sobre vagas de emprego.
Papo Carreira

Rede de farmácias oferta 3 mil vagas em todo o País; veja cargos e salários

Há vagas para atuação no Ceará. Seleção não exige experiência.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Gabarito de prova
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade prorroga inscrição de concurso com 146 vagas no Ceará

Interessados podem se candidatar até o dia 22 de janeiro.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Profissionais da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet faz seleção com 36 vagas em Fortaleza

O cargo ofertado é o de promotor de vendas.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Fachada principal da Prefeitura Municipal de Jardim, com a inscrição 'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM' em destaque na cor azul, sob um céu claro. O edifício apresenta colunas e detalhes em azul, paredes claras e uma entrada de vidro, com um caminho de tijolos que leva até a porta.
Papo Carreira

Prefeitura de Jardim abre seleção pública com 116 vagas e salários até R$ 9,5 mil

Vagas são alocadas em diversas secretarias do município do Interior do Ceará.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Imagem mostra atendimento médico em hospital.
Papo Carreira

Ebserh abre inscrições de concurso com salários de até R$ 19,1 mil

Selecionados irão atuar nos hospitais universitários federais de todo o País.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Sede do Imparh.
Papo Carreira

Imparh abre inscrições para cursos de extensão em idiomas; veja quais

As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Arquitetura do Congresso Nacional com as torres, cúpula e o plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados: veja atribuição dos cargos ofertados

Certame oferta 70 vagas imediatas de nível superior.

Carol Melo
06 de Janeiro de 2026
Curso da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 230 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As aulas acontecerão entre os dias 12 e 16 de janeiro.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados anuncia concurso com 140 vagas e salário de R$ 30 mil

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Redação
05 de Janeiro de 2026