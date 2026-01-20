Cogerh abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) está com vagas de estágio abertas para diferentes setores e gerências regionais da companhia. As oportunidades são para estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Geologia, Geografia, Design e Administração.

As vagas estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro do Norte e Crateús. Os estagiários terão bolsa no valor de R$ 787,89, para a carga horária de 20 horas semanais.

Interessados devem se inscrever até 30 de janeiro enviando histórico e currículo ao e-mail tereza.ximenes@cogerh.com.br, ou pelo portal do CIEE.

Veja vagas disponíveis:

Gerência de Estudos e Projetos - Fortaleza

Vagas para estudantes dos cursos de Engenharia Civil, Geologia (bacharelado) ou Geografia (bacharelado), a partir do 6º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: elaborar desenhos técnicos (CAD), planilhas de custos, mapas e gráficos, análise estatística básica, de dados hidrológicos, tratamento de dados de monitoramento de aquíferos e participar de atividades de campo relacionadas à hidrogeologia.

Gerência de Bacias Metropolitanas - Fortaleza

As vagas são para estudantes de Engenharia Civil a partir do 5º semestre da graduação. As atividades a serem desenvolvidas são: auxílio em instrumentação de barragens, indicadores de manutenção e auxílio em inspeção de segurança regular.

Assessoria de Comunicação e Marketing - Fortaleza

Vagas para estudantes de Publicidade a partir do 4º semestre ou de Design a partir do 3º semestre. As atividades consistem em auxiliar na produção de peças para redes sociais, na diagramação de documentos e relatórios e na produção de conteúdo interno.

Assessoria Jurídica - Fortaleza

Oportunidade para estudantes de Direito, a partir do 6º semestre. As atividades consistem na elaboração de Contratos, Aditivos, Peças Judiciais e de Comunicações formais.

Assessoria de Governança, Riscos e Conformidade - Fortaleza

O foco são estudantes de Administração, Gestão Pública ou Engenharia de Produção, a partir do 4º semestre. As atividades consistem em auxiliar na gestão de expediente, no mapeamento dos processos operacionais, no monitoramento dos normativos internos e na elaboração de modelos de documentos interno.

Pentecoste

As vagas em Pentecoste são para estudantes dos cursos de Serviço Social, Ciências Sociais ou Jornalismo, a partir do 4º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: apoio no Núcleo de Gestão, cobertura de eventos e na produção de conteúdo para site e redes sociais do Comitê da Bacia do Curu.

Limoeiro do Norte

O foco da seleção é em estudantes dos cursos de Comunicação, Ciências Sociais, Letras ou Administração, a partir do 4º semestre. As atividades a serem desenvolvidas são: apoio no Núcleo de Gestão, com auxílio na produção de conteúdo para site e redes sociais dos Comitês do Baixo e do Médio Jaguaribe e apoio na mobilização social e reuniões.

Crateús

As oportunidades em Crateús são para estudantes dos cursos de Engenharia Civil e/ou Engenharia Ambiental e Sanitária, a partir do 3º semestre.

As atividades a serem desenvolvidas para o Núcleo de Operação são: auxiliar no preenchimento de planilhas eletrônicas (Excel), na elaboração dos relatórios técnicos e apresentações, dar suporte nas leituras da instrumentação geotécnica no sistema SIGERH e na organização de arquivos e fotos das atividades realizadas pela equipe.