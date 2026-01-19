Diário do Nordeste
Concurso Caixa: o que cai na prova? Veja conteúdo completo do edital

As provas acontecem no próximo dia 1º de fevereiro. O certame oferta 184 vagas imediatas.

Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Edifício moderno da CAIXA Econômica Federal na cidade, destacando fachada de vidro e arquitetura empresarial, com estacionamento e rua ao redor.
Legenda: O concurso é dividido em três etapas principais: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.
Foto: Shutterstock / Rafastockbr.

As provas do concurso público da Caixa Econômica Federal estão previstas para acontecer no próximo dia 1º de fevereiro em todo o Brasil. Com remunerações iniciais de até R$ 16.495, o certame está ofertando 184 vagas imediatas para candidatos de nível superior, além de outras 552 para cadastro de reserva.

As oportunidades estão distribuídas em diversas cidades do País, inclusive no Ceará. Os cargos para preenchimento são de: Arquiteto, Engenheiro Civil, Eletricista e Mecânico, Engenheiro de Segurança do Trabalho e Médico do Trabalho.

O concurso é dividido em três etapas principais: prova objetiva, prova discursiva e avaliação de títulos.

A seguir, o Diário do Nordeste separou o que se sabe sobre o conteúdo que cairá nas provas objetiva e discursiva, que serão realizadas no dia 1º de fevereiro.

>>> Confira o edital

Provas objetivas

Elas são a primeira etapa do concurso e totalizam 70 questões de múltipla escolha, divididas em 30 de conhecimentos básicos e 40 de conhecimentos específicos. Cada questão vale 1 ponto.

Confira o conteúdo previsto para cada eixo do exame a seguir.

Conhecimentos básicos

  • Língua Portuguesa - 10 questões;
  • Língua Inglesa - 5 questões;
  • Conhecimentos e comportamentos digitais - 5 questões;
  • Comportamentos étnicos e de compliance - 5 questões;
  • Noções de probabilidade e estatística - 5 questões;

Os gabaritos oficiais serão divulgados no dia seguinte, 2 de fevereiro, no site da Fundação Cesgranrio.

Para se classificar, o candidato precisa atingir, no mínimo, 50% de acertos nos conhecimentos básicos, nos conhecimentos específicos e na pontuação total de ambas as provas.

Conhecimentos específicos - Arquiteto

  1. Gerenciamento;
  2. Projeto;
  3. Mobilidade e saneamento ambiental;
  4. Acessibilidade;
  5. Ergonomia e conforto;
  6. Informática aplicada à Arquitetura;
  7. Avaliação imobiliária;
  8. Legislações e políticas;

Conhecimentos específicos - Engenheiro Civil

  1. Geotecnia e obras de terra;
  2. Materiais e tecnologia da construção;
  3. Projetos e instalações;
  4. Estruturas;
  5. Orçamento, planejamento, medição, fiscalização e controle de obras;
  6. Avaliação imobiliária;
  7. Pavimentação, vias, transporte e mobilidade;
  8. Sustentabilidade, acessibilidade e conforto;
  9. Hidráulica, hidrologia e saneamento;
  10. Informática aplicada à Engenharia;
  11. Segurança do trabalho e ergonomia;
  12. Legislação e normas técnicas;

Conhecimentos específicos - Engenheiro Eletricista

  1. Matemática aplicada à Engenharia Elétrica;
  2. Teoria e técnica circuitos elétricos;
  3. Eletrônica analógica e digital;
  4. Medidas elétricas;
  5. Análise de sistemas elétricos;
  6. Instalações elétricas de baixa, média e alta tensão e subestações;
  7. Máquinas elétricas;
  8. Sistemas de controle;
  9. Gestão de projetos;
  10. Legislação;

Conhecimentos específicos - Engenheiro Mecânico

  1. Termodinâmica;
  2. Mecânica dos fluidos;
  3. Transmissão do calor;
  4. Resistência dos materiais;
  5. Elementos de máquinas;
  6. Fundamentos da dinâmica;
  7. Vibrações mecânicas;
  8. Máquinas de fluxo;
  9. Ciclos de geração de potência;
  10. Corrosão;
  11. Seleção de materiais;
  12. Processos de fabricação mecânica;
  13. Noções de estatística e probabilidade com aplicações em Engenharia;
  14. Eletrotécnica;
  15. Segurança do trabalho e meio ambiente;
  16. Noções de gestão de projetos;

Conhecimentos específicos - Engenheiro de Segurança do Trabalho

  1. A Segurança e a Saúde no Trabalho nos diplomas legais vigentes no país;
  2. Lei nº 6.514, de 22 de dezembro de 1977, capítulo V – da Segurança e da Medicina do Trabalho;
  3. Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego e suas alterações posteriores;
  4. Ênfase nas NRs 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 26 e 28 e suas alterações;
  5. Gestão de Segurança e Saúde;
  6. Regime Geral da Previdência Social;
  7. O Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) através das Instruções Normativas pertinentes;
  8. Investigação e análise dos acidentes de trabalho;
  9. Conceito de acidentes de trabalho;
  10. Medidas técnicas e administrativas de prevenção;
  11. Métodos de investigação de acidentes;
  12. Comunicação e registro de acidentes;
  13. Custos dos acidentes de trabalho;
  14. Taxas de Frequência e Gravidade dos acidentes de trabalho;
  15. Sistema de Gestão de Segurança e Saúde no Trabalho;
  16. Prevenção e controle de riscos de acidente de trabalho;
  17. Conceitos sobre perigo e risco;
  18. Sistemas de prevenção e combate a incêndios;
  19. Primeiros socorros;
  20. Órgãos e instituições relacionados à segurança e à saúde do trabalhador, siglas e atribuições;
  21. Doenças relacionadas ao trabalho;
  22. Instrumentos e técnicas aplicadas na medição dos riscos ambientais;

Conhecimentos específicos - Médico do Trabalho

  1. Conhecimentos Médicos Gerais;
  2. Medicina do Trabalho e Saúde do Trabalhador;
  3. Legislação Específica;
  4. Auditoria Médica e Plano de Saúde;

Provas discursivas

Conforme o edital divulgado pela Caixa, a prova terá uma única questão dissertativa, que valerá até 10 pontos. O tema a ser abordado estará no eixo dos conteúdos dos exames de conhecimentos específicos.

Ambas as fases acontecem no mesmo dia, 1º de fevereiro, mas apenas serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos que se classificarem no exame objetivo.

O candidato será eliminado se alcançar menos de 50% de aproveitamento, ou seja, nota inferior a 5 pontos.

