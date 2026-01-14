Concurso Caixa: confira o salário inicial dos cargos e benefícios
Há oportunidades para seis tipos de funções, que vão das áreas da saúde à construção civil
A primeira etapa do concurso público da Caixa Econômica Federal acontece no próximo dia 1º de fevereiro em todo o Brasil. O certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva, distribuídas em diversas cidades brasileiras.
Há oportunidades para seis tipos de funções, que vão das áreas da saúde à construção civil. Os salários variam de R$ 12.371 a R$ 16.495, dependendo da jornada semanal de trabalho.
Veja salário inicial de cada cargo, conforme o edital:
- Arquiteto: R$ 16.495 - 40 horas semanais;
- Engenheiro Civil, Eletricista e Mecânico: R$ 16.495 - 40 horas semanais;
- Engenheiro de Segurança do Trabalho: R$ 16.495 - 40 horas semanais;
- Médico do Trabalho: R$ 12.371 - 30 horas semanais.
Conforme o edital, os aprovados ainda terão acesso aos seguintes benefícios:
- Participação nos lucros ou resultados;
- Plano de saúde e plano de Previdência Complementar;
- Auxílio Refeição/alimentação, vale-transporte, auxílio-creche;
- Possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.
Vagas no Ceará
No Ceará, são ofertadas 24 vagas para os cargos de arquiteto, engenheiro civil e médico do trabalho. Do total de oportunidades, seis são vagas imediatas e 18 para cadastro de reserva.
Veja a distribuição de vagas conforme os cargos no Ceará:
- Arquiteto: uma vaga imediata e três para cadastro de reserva;
- Engenheiro Civil: três vagas imediatas e nove para cadastro de reserva;
- Médico do trabalho: duas vagas imediatas e seis para cadastro de reserva.
Veja cronograma do concurso da Caixa
- Provas objetivas e discursiva: 1º de fevereiro
- Divulgação do gabarito prova objetiva: 2 de fevereiro
- Prazo para recurso ao gabarito: de 2 a 3 de março
- Divulgação da imagem do cartão resposta: 5 de março
- Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março
- Divulgação do resultado final: 26 de maio