Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Concurso Caixa: confira o salário inicial dos cargos e benefícios

Há oportunidades para seis tipos de funções, que vão das áreas da saúde à construção civil

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Legenda: O certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior.
Foto: Shutterstock / Rafastockbr.

A primeira etapa do concurso público da Caixa Econômica Federal acontece no próximo dia 1º de fevereiro em todo o Brasil. O certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva, distribuídas em diversas cidades brasileiras. 

Há oportunidades para seis tipos de funções, que vão das áreas da saúde à construção civil. Os salários variam de R$ 12.371 a R$ 16.495, dependendo da jornada semanal de trabalho.

Veja salário inicial de cada cargo, conforme o edital:

  • Arquiteto: R$ 16.495 - 40 horas semanais;
  • Engenheiro Civil, Eletricista e Mecânico: R$ 16.495 - 40 horas semanais;
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho: R$ 16.495 - 40 horas semanais;
  • Médico do Trabalho: R$ 12.371 - 30 horas semanais.

Conforme o edital, os aprovados ainda terão acesso aos seguintes benefícios:

  • Participação nos lucros ou resultados;
  • Plano de saúde e plano de Previdência Complementar;
  • Auxílio Refeição/alimentação, vale-transporte, auxílio-creche; 
  • Possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento. 

Vagas no Ceará

No Ceará, são ofertadas 24 vagas para os cargos de arquiteto, engenheiro civil e médico do trabalho. Do total de oportunidades, seis são vagas imediatas e 18 para cadastro de reserva. 

Veja a distribuição de vagas conforme os cargos no Ceará:

  • Arquiteto: uma vaga imediata e três para cadastro de reserva;
  • Engenheiro Civil: três vagas imediatas e nove para cadastro de reserva;
  • Médico do trabalho: duas vagas imediatas e seis para cadastro de reserva. 

Veja cronograma do concurso da Caixa

  • Provas objetivas e discursiva: 1º de fevereiro
  • Divulgação do gabarito prova objetiva: 2 de fevereiro
  • Prazo para recurso ao gabarito: de 2 a 3 de março
  • Divulgação da imagem do cartão resposta: 5 de março
  • Resultado das provas e envio de títulos: 11 de março
  • Divulgação do resultado final: 26 de maio
Assuntos Relacionados
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: confira o salário inicial dos cargos e benefícios

Há oportunidades para seis tipos de funções, que vão das áreas da saúde à construção civil

Redação
Há 9 minutos
foto de cadernos de provas do Enem 2025.
Papo Carreira

Inep divulga resultado do Enem nesta semana; veja data

As notas estarão disponíveis na Página do Participante no portal do Inep.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Estudante em mesa de sala de aula.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (12)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Prateleiras de farmácia repletas de medicamentos e produtos de saúde em caixas coloridas e brancas, organizadas em um ambiente limpo e iluminado. Imagem ilustra conteúdo sobre vagas de emprego.
Papo Carreira

Rede de farmácias oferta 3 mil vagas em todo o País; veja cargos e salários

Há vagas para atuação no Ceará. Seleção não exige experiência.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Gabarito de prova
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade prorroga inscrição de concurso com 146 vagas no Ceará

Interessados podem se candidatar até o dia 22 de janeiro.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Profissionais da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet faz seleção com 36 vagas em Fortaleza

O cargo ofertado é o de promotor de vendas.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Fachada principal da Prefeitura Municipal de Jardim, com a inscrição 'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM' em destaque na cor azul, sob um céu claro. O edifício apresenta colunas e detalhes em azul, paredes claras e uma entrada de vidro, com um caminho de tijolos que leva até a porta.
Papo Carreira

Prefeitura de Jardim abre seleção pública com 116 vagas e salários até R$ 9,5 mil

Vagas são alocadas em diversas secretarias do município do Interior do Ceará.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Imagem mostra atendimento médico em hospital.
Papo Carreira

Ebserh abre inscrições de concurso com salários de até R$ 19,1 mil

Selecionados irão atuar nos hospitais universitários federais de todo o País.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Sede do Imparh.
Papo Carreira

Imparh abre inscrições para cursos de extensão em idiomas; veja quais

As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Arquitetura do Congresso Nacional com as torres, cúpula e o plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados: veja atribuição dos cargos ofertados

Certame oferta 70 vagas imediatas de nível superior.

Carol Melo
06 de Janeiro de 2026
Curso da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 230 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As aulas acontecerão entre os dias 12 e 16 de janeiro.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados anuncia concurso com 140 vagas e salário de R$ 30 mil

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

Redação
05 de Janeiro de 2026
Pessoa marcando gabarito de prova.
Papo Carreira

Veja concursos públicos com inscrições abertas em janeiro de 2026

destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 30 mil.

Renato Bezerra
05 de Janeiro de 2026
Papel com opções de A a E e mão de pessoa branca segurando caneta preta marcando itens.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda-feira (5)

Há cargos para todos os níveis de escolaridade em diversas regiões do Ceará.

Redação
05 de Janeiro de 2026
As cúpulas abrigam os plenários da Câmara dos Deputados (côncava) e do Senado Federal (convexa), enquanto nas duas torres - as mais altas de Brasília, com 100 metros - funcionam as áreas administrativas e técnicas que dão suporte ao trabalho legislativo diário das duas instituições.
Papo Carreira

Câmara dos Deputados abre concurso com 70 vagas e salários de até R$ 30,8 mil

Vagas são para analista Legislativo e técnico Legislativo.

João Lima Neto
30 de Dezembro de 2025
Gabarito de prova.
Papo Carreira

Inscrições para concurso do Eusébio terminam nesta segunda-feira (29)

O certame oferta 361 vagas para todos os níveis de escolaridade.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Uma imagem em close-up e foco raso (pouca profundidade de campo) mostra a mão de um estudante, com uma pulseira de relógio dourada no pulso direito, segurando uma caneta azul-clara e escrevendo em uma folha de papel de prova ou exame. A mão e a caneta estão no primeiro plano e em foco nítido, enquanto o papel, com linhas e quadrados impressos, ocupa a maior parte do centro e parte inferior da imagem. No fundo, desfocado, é possível ver as costas de outros estudantes sentados em cadeiras de madeira, em um ambiente que sugere uma sala de aula ou auditório durante uma avaliação. A iluminação é clara.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas nesta segunda (29)

Com salários de até R$ 10.495,80, há oportunidades na Capital e Interior.

Redação
29 de Dezembro de 2025
Imagem de oficinas do Instituto JCPM.
Papo Carreira

Instituto JCPM oferta 240 vagas para oficinas gratuitas de maquiagem e estética em Fortaleza

Cursos serão ofertados em unidades do RioMar.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Imagem da fachada da UFC para matéria sobre edital de um novo concurso público.
Papo Carreira

UFC lança edital para professor com 26 vagas e salários de até R$ 13 mil

Inscrições abrem no dia 12 de janeiro e encerram dia 23 do mesmo mês.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Gabarito.
Papo Carreira

Prefeitura de Jaguaruana abre seleção para temporários; veja vagas

As inscrições começam nesta terça-feira (23) e podem ser feitas até 5 de janeiro de 2026

Renato Bezerra
23 de Dezembro de 2025