Concurso Caixa: confira o salário inicial dos cargos e benefícios

A primeira etapa do concurso público da Caixa Econômica Federal acontece no próximo dia 1º de fevereiro em todo o Brasil. O certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva, distribuídas em diversas cidades brasileiras.

Há oportunidades para seis tipos de funções, que vão das áreas da saúde à construção civil. Os salários variam de R$ 12.371 a R$ 16.495, dependendo da jornada semanal de trabalho.

Veja salário inicial de cada cargo, conforme o edital:

Arquiteto: R$ 16.495 - 40 horas semanais;

Engenheiro Civil, Eletricista e Mecânico: R$ 16.495 - 40 horas semanais;

Engenheiro de Segurança do Trabalho: R$ 16.495 - 40 horas semanais;

Médico do Trabalho: R$ 12.371 - 30 horas semanais.

Conforme o edital, os aprovados ainda terão acesso aos seguintes benefícios:

Participação nos lucros ou resultados;

Plano de saúde e plano de Previdência Complementar;

Auxílio Refeição/alimentação, vale-transporte, auxílio-creche;

Possibilidade de ascensão profissional e acesso a ações de capacitação e desenvolvimento.

Vagas no Ceará

No Ceará, são ofertadas 24 vagas para os cargos de arquiteto, engenheiro civil e médico do trabalho. Do total de oportunidades, seis são vagas imediatas e 18 para cadastro de reserva.

Veja a distribuição de vagas conforme os cargos no Ceará:

Arquiteto : uma vaga imediata e três para cadastro de reserva;

: uma vaga imediata e três para cadastro de reserva; Engenheiro Civil : três vagas imediatas e nove para cadastro de reserva;

: três vagas imediatas e nove para cadastro de reserva; Médico do trabalho: duas vagas imediatas e seis para cadastro de reserva.

Veja cronograma do concurso da Caixa