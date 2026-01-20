Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O que é o ABI no Sisu 2026? Entenda a modalidade

Modalidade permite passar pelo ciclo básico de um curso e escolher entre duas ou mais formações específicas depois.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Papo Carreira
Site do Sisu.
Legenda: O Sisu é a principal porta de entrada no ensino superior no Brasil.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil.

Desde que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 abriu, nessa segunda-feira (19), a oferta de vagas para o ensino superior no Brasil, cresceram as buscas na internet sobre o funcionamento da Área Básica de Ingresso — ou, simplesmente, ABI. Afinal, é uma modalidade diferente de curso? Todo mundo pode tentar?

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a ABI é uma modalidade de ingresso na universidade em que uma única "entrada" permite ao estudante passar pelo ciclo básico de um curso — ou seja, um conjunto de disciplinas comuns — e escolher entre duas ou mais formações acadêmicas específicas.

É comum utilizar a modalidade em cursos que oferecem uma única entrada para licenciatura ou bacharelado, como história, física e geografia, ou em cursos como letras, que contemplam diferentes formações acadêmicas que se correlacionam.

Veja também

teaser image
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta terça-feira (20)

teaser image
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para o IFCE nesta terça-feira (20)

teaser image
Ceará

Sisu 2026: veja notas de corte para a UFCA nesta terça-feira (20)

Como descobrir se o curso que eu quero tem ABI?

É possível conferir no site do Sisu quais cursos contam com ABI antes de fazer a inscrição.

Se você pesquisar, por exemplo "ABI - Letras", aparecem na tela diversas opções de universidades que oferecem a modalidade.

Assuntos Relacionados
Site do Sisu.
Papo Carreira

O que é o ABI no Sisu 2026? Entenda a modalidade

Modalidade permite passar pelo ciclo básico de um curso e escolher entre duas ou mais formações específicas depois.

Redação
Há 37 minutos
Sede da Cogerh.
Papo Carreira

Cogerh abre seleção de estágio de nível superior; veja vagas

Oportunidades estão distribuídas nas cidades de Fortaleza, Pentecoste, Limoeiro do Norte e Crateús.

Redação
20 de Janeiro de 2026
Edifício moderno da CAIXA Econômica Federal na cidade, destacando fachada de vidro e arquitetura empresarial, com estacionamento e rua ao redor.
Papo Carreira

Concurso Caixa: o que cai na prova? Veja conteúdo completo do edital

As provas acontecem no próximo dia 1º de fevereiro. O certame oferta 184 vagas imediatas.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Imagem mostra canetas e lápis.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (19)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
19 de Janeiro de 2026
Sede da Infra S.A.
Papo Carreira

Infra S.A. abre inscrição de concurso público com salário de R$ 10 mil; veja cargos

Interessados podem se candidatar até o dia 4 de fevereiro.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Fachada do IFCE.
Papo Carreira

IFCE abre vagas para curso gratuito de empreendedorismo digital

Podem se inscrever residentes de Fortaleza com idades entre 16 e 35 anos.

Redação
16 de Janeiro de 2026
Programa Ceará Credi.
Papo Carreira

Ceará Credi abre seleção para agente de microcrédito; veja detalhes

Para concorrer, é preciso ter ensino médio completo, e disponibilidade para viagens.

Redação
15 de Janeiro de 2026
foto da fachada de uma agência da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: veja como são as provas objetivas e discursivas

O certame oferta 184 vagas imediatas de nível superior e mais 552 para cadastro de reserva.

Redação
15 de Janeiro de 2026
Carteira de trabalho.
Papo Carreira

Empresa realiza feirão com 100 vagas de emprego; veja detalhes

Ação acontece nesta quinta-feira (15) e no dia 21.

Redação
14 de Janeiro de 2026
Fachada da Caixa Econômica Federal.
Papo Carreira

Concurso Caixa: confira o salário inicial dos cargos e benefícios

Há oportunidades para seis tipos de funções, que vão das áreas da saúde à construção civil

Redação
14 de Janeiro de 2026
foto de cadernos de provas do Enem 2025.
Papo Carreira

Inep divulga resultado do Enem nesta semana; veja data

As notas estarão disponíveis na Página do Participante no portal do Inep.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Estudante em mesa de sala de aula.
Papo Carreira

Concursos e seleções: veja as inscrições abertas no CE nesta segunda-feira (12)

Há oportunidades em diferentes níveis de escolaridade.

Redação
12 de Janeiro de 2026
Prateleiras de farmácia repletas de medicamentos e produtos de saúde em caixas coloridas e brancas, organizadas em um ambiente limpo e iluminado. Imagem ilustra conteúdo sobre vagas de emprego.
Papo Carreira

Rede de farmácias oferta 3 mil vagas em todo o País; veja cargos e salários

Há vagas para atuação no Ceará. Seleção não exige experiência.

Redação
09 de Janeiro de 2026
Gabarito de prova
Papo Carreira

Conselho de Contabilidade prorroga inscrição de concurso com 146 vagas no Ceará

Interessados podem se candidatar até o dia 22 de janeiro.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Profissionais da Brisanet.
Papo Carreira

Empresa de internet faz seleção com 36 vagas em Fortaleza

O cargo ofertado é o de promotor de vendas.

Redação
07 de Janeiro de 2026
Fachada principal da Prefeitura Municipal de Jardim, com a inscrição 'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM' em destaque na cor azul, sob um céu claro. O edifício apresenta colunas e detalhes em azul, paredes claras e uma entrada de vidro, com um caminho de tijolos que leva até a porta.
Papo Carreira

Prefeitura de Jardim abre seleção pública com 116 vagas e salários até R$ 9,5 mil

Vagas são alocadas em diversas secretarias do município do Interior do Ceará.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Imagem mostra atendimento médico em hospital.
Papo Carreira

Ebserh abre inscrições de concurso com salários de até R$ 19,1 mil

Selecionados irão atuar nos hospitais universitários federais de todo o País.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Sede do Imparh.
Papo Carreira

Imparh abre inscrições para cursos de extensão em idiomas; veja quais

As formações são de curta duração e não exigem prova de seleção.

Redação
06 de Janeiro de 2026
Arquitetura do Congresso Nacional com as torres, cúpula e o plenário da Câmara dos Deputados.
Papo Carreira

Concurso da Câmara dos Deputados: veja atribuição dos cargos ofertados

Certame oferta 70 vagas imediatas de nível superior.

Carol Melo
06 de Janeiro de 2026
Curso da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco.
Papo Carreira

Escola de Gastronomia abre 230 vagas para cursos gratuitos; saiba como se inscrever

As aulas acontecerão entre os dias 12 e 16 de janeiro.

Redação
06 de Janeiro de 2026