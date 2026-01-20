O que é o ABI no Sisu 2026? Entenda a modalidade

Desde que o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 abriu, nessa segunda-feira (19), a oferta de vagas para o ensino superior no Brasil, cresceram as buscas na internet sobre o funcionamento da Área Básica de Ingresso — ou, simplesmente, ABI. Afinal, é uma modalidade diferente de curso? Todo mundo pode tentar?

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a ABI é uma modalidade de ingresso na universidade em que uma única "entrada" permite ao estudante passar pelo ciclo básico de um curso — ou seja, um conjunto de disciplinas comuns — e escolher entre duas ou mais formações acadêmicas específicas.

É comum utilizar a modalidade em cursos que oferecem uma única entrada para licenciatura ou bacharelado, como história, física e geografia, ou em cursos como letras, que contemplam diferentes formações acadêmicas que se correlacionam.

Como descobrir se o curso que eu quero tem ABI?

É possível conferir no site do Sisu quais cursos contam com ABI antes de fazer a inscrição.

Se você pesquisar, por exemplo "ABI - Letras", aparecem na tela diversas opções de universidades que oferecem a modalidade.