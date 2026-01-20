Diário do Nordeste
Sisu 2026: veja notas de corte para a Unilab nesta terça-feira (20)

A instituição de ensino tem campi no Ceará e na Bahia.

Nícolas Paulino
(Atualizado às 09:25)
Ceará
Vista de uma passarela elevada conectando construções cor de areia, com montanhas e vegetação no horizonte na Unilab em Redenção, no Ceará.
Legenda: Campus das Auroras foi inteiramente construído para abrigar a Unilab, entre os municípios de Redenção e Acarape.
Foto: Divulgação/Unilab.

Estudantes que pretendem pleitear uma vaga na Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), que possui unidades no Ceará e na Bahia, podem se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até as 23h59 de sexta-feira (23). 

A cada dia de inscrição, o Ministério da Educação (MEC) divulga as notas mínimas para o ingresso em cada curso das instituições que participam do programa. 

O Diário do Nordeste coletou as notas de corte atualizadas à 0h desta terça-feira (20) para o ingresso nos cursos pela ampla concorrência. 

O que é nota de corte?

A chamada nota de corte se refere à pontuação do último classificado na quantidade de vagas disponíveis por curso.

Esta primeira nota ainda é parcial, uma vez que os candidatos ainda podem mudar suas escolhas de curso ao longo dos dias e a pontuação mínima oscila conforme a pontuação dos inscritos.

Além das pontuações compiladas pelo Diário do Nordeste, há ainda as notas de corte para as vagas reservadas segundo as ações afirmativas, como a Lei de Cotas.

Notas mais altas na Unilab

Ao todo, a Unilab oferta 24 cursos, entre Licenciatura e Bacharelado, em campus nas cidades de Redenção e Baturité, no Ceará, e São Francisco do Conde, na Bahia.

Nesta primeira parcial, os cursos com notas mais altas na ampla concorrência, na Unilab, são:

  • Medicina - 859,06 (8 vagas)
  • Pedagogia - Licenciatura - 769,29 (apenas 1 vaga)
  • Relações Internacionais - Campus dos Malês/BA - 753,35 (10 vagas)
  • Engenharia da Computação - 742,75 (8 vagas)
  • Farmácia - 720,15 (15 vagas)

Veja a lista completa abaixo:

Quando sai o resultado do Sisu 2026?

Segundo o MEC, a divulgação do resultado final está prevista para o dia 29 de janeiro, dia em que os candidatos não classificados na chamada regular podem manifestar interesse na lista de espera.

Lembrando que, a partir do Sisu 2026, o participante pode utilizar os resultados obtidos nas três últimas edições da prova, contemplando os anos de 2023, 2024 e 2025.

