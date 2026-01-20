Candidatos podem utilizar nota do Enem para ingressar no semestre 2026.1 da Unifor

Divulgada na última sexta-feira (16), a nota do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 pode ser utilizada para ingressar na Universidade de Fortaleza (Unifor) no semestre 2026.1. Para tanto, é necessário alcançar, no mínimo, 350 pontos e não zerar nenhuma prova objetiva, nem a redação. A inscrição é feita no portal da Unifor.

Candidatos que realizaram o Enem entre 2009 e 2024 e atingiram o desempenho mínimo, também podem concorrer a uma vaga na Unifor.

Depois da inscrição, a Unifor realiza uma verificação da nota do Enem, em parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Os candidatos com pontuação compatível com o curso selecionado passam por uma análise em até 24 horas úteis. Após a aprovação, são liberados para a matrícula.

Caso não seja possível realizar a matrícula de forma online, o futuro estudante pode realizar presencialmente no setor Sucesso do Aluno, localizado no térreo do prédio da Reitoria. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados, das 8h às 12h. Também é possível obter suporte pelo telefone (85) 3477-3000 ou pelo WhatsApp (85) 99246-6625.

Confira como utilizar a nota do Enem

Legenda: Passo a passo para os alunos Foto: Infográfico

Oportunidade de desconto

Mantenedora da Unifor, a Fundação Edson Queiroz oferece bolsas e outros benefícios para novos estudantes, veteranos, egressos, transferidos e ingressantes em diferentes modalidades.

Para quem pretende ingressar na Unifor em 2026.1 utilizando a nota do Enem, há a possibilidade de obter 20% de desconto em cursos noturnos, com exceção de Medicina. O benefício é válido para candidatos que tenham obtido pontuação igual ou superior a 450 pontos no Enem.

Vantagens da Unifor

A instituição de ensino é reconhecida pela inovação, pesquisa e extensão, com destaque em rankings acadêmicos nacionais e internacionais. No Ranking Universitário Folha (RUF) 2025, do jornal Folha de S.Paulo, a Unifor ocupa a primeira colocação entre as instituições privadas do Norte e Nordeste.

Com 630 mil metros quadrados, o campus possui mais de 400 laboratórios especializados, auditórios, espaços de prática acadêmica e núcleos de pesquisa. A biblioteca da instituição possui amplo acervo, com mais de 190 mil livros físicos e 19 mil títulos digitais disponíveis para os alunos.

Entre os destaques estão o Escritório de Prática Jurídica (EPJ), o Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI), o Parque Desportivo, o Parque Tecnológico (TEC Unifor) e o Complexo de Medicina Veterinária.